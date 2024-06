EQS-News: Arbitrage Investment AG: Start des neuen Geschäftsfelds Arbitrage Venture: Ein Accelerator, der innovative Märkte neu definiert

EQS-News: Arbitrage Investment AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

Arbitrage Investment AG: Start des neuen Geschäftsfelds Arbitrage Venture: Ein Accelerator, der innovative Märkte neu definiert



03.06.2024 / 15:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Start des neuen Geschäftsfelds Arbitrage Venture: Ein Accelerator, der innovative Märkte neu definiert

Köln, 03. Juni 2024 - Die Arbitrage Investment AG (ISIN DE000A3E5A26) gibt den Start ihres neuen Geschäftsfelds „Arbitrage Ventures“ bekannt. Ab sofort wird die Arbitrage Investment AG mit Investments, die über die reine Kapitalunterstützung hinausgehen, Start-Ups und etablierte Unternehmen supporten und so deren Wachstum dynamisch als Accelerator beschleunigen. Hierbei profitieren die Beteiligungen und die Arbitrage Investment AG von erheblichen Synergieeffekten aus den Tochtergesellschaften der Arbitrage Gruppe, welche von Kostenreduktionen, Skalierung und den weitreichenden Kontakten des Unternehmensnetzwerks über die gesamte Administration reichen (Backoffice-Lösungen, welche Programmierung, IT-Services, Produktentwicklung, Einkauf, Vertrieb, Im- und Export, Buchhaltung, Marketing und Social-Media-Dienstleistungen umfassen.)

Der Fokus von Arbitrage Ventures liegt auf disruptiven und innovativen Geschäftsmodellen, die bestehende Marktstrukturen herausfordern und nachhaltig verändern. Durch die Beteiligung werden intelligente und zukunftsorientierte Geschäftsmodelle unterstützt, welche durch Rationalisierung, Optimierung und Kostenreduktion ihre Umsatzzahlen und Sichtbarkeit steigern. Damit agiert die Arbitrage Investment AG als Katalysator für Innovationen und Wachstum. Das Portfolio soll von der direkten Beteiligung an Start-ups, die das Potenzial haben, ganze Branchen zu revolutionieren, bis hin zu strategischen Allianzen und Joint Ventures mit etablierten Unternehmen reichen und sich über verschiedene Branchen strecken. Hierbei liegt das Augenmerk auf zukunftsorientierten Sektoren wie Erneuerbare Energien, Biotechnologie, Medizintechnik, Diagnostik, Wearables, das Internet of Medical Things (IoMT), sowie das Recycling und die Wiederverwertung (Second Life) von elektronischen Bauteilen und lithiumhaltigen Batterien.

Alexander Schneider

Vorstand

Max-Planck-Str. 22

50858 Köln

www.arbitrageinvestment.de

Telefon: +49 221 292473-10

Fax: +49 221 292473-11

Börsenplatz Hamburg: ISIN DE000A3E5A26 / WKN A3E5A2

HRB: 112260, AR-Vorsitz: Engin Özkan

03.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Arbitrage Investment AG Max-Planck-Straße 22 50858 Köln Deutschland Telefon: 0221 292473-0 Internet: http://www.arbitrage-investment.de ISIN: DE000A3E5A26 WKN: A3E5A2 Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 1916851

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1916851 03.06.2024 CET/CEST