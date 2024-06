Geldanlage mit KI – so stellst du ChatGPT die richtigen Fragen mit Albert Warnecke | Invest 2024

► Darum geht's im Video: In seinem Vortrag auf der Invest 2024 Messe beleuchtet Albert Warnecke (Finanzwesir) die Möglichkeiten, den Heiligen Gral der Überrendite mit Hilfe von KI zu erreichen. Er erklärt unter anderem, wie Chatbots beim Recherchieren oder Texte zusammenfassen unterstützen können. Verschiedene KI-Modelle wie Perplexity AI und ChatGPT werden vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

05:32 ► Was kann KI und was nicht?

08:42 ► Die Bedeutung klarer Anweisungen bei KI-Nutzung

09:37 ► Grenzen von KI

11:16 ► Verschiedene KI-Modelle für unterschiedliche Aufgaben

14:31 ► KI-Vorschlag: Portfolio mit fünf ausschüttungsstarken ETFs

35:49 ► KI-Vorschlag: Krypto-Portfolio

46:01 ► Schlussworte und Fazit



