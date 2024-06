Nvidia vor dem Aktiensplit: Das müssen Aktionäre wissen

10-zu-1-Tausch in dieser Woche

Der KI-Chip-Hersteller Nvidia hat sich zu einem der wertvollsten Unternehmen weltweit entwickelt. Mit Riesenschritten hat die Marktkapitalisierung (blau im Chart unten) des Unternehmens in den vergangenen Monaten zulegen können.

Quelle: Tradingeconomics

Mittlerweile ist Nvidia an der Börse fast so viel wert wie Apple (grün) und Microsoft (rot). Mit dem aktuellen Momentum könnte die Aktie bald die größte Marktkapitalisierung weltweit aufweisen. Gestern schloss die Aktie bei 1.164 Dollar - also deutlich im vierstelligen Bereich.

Das Management reagierte nun auf den deutlich gestiegenen Aktienkurs und kündigte im Zuge der Bekanntgabe der jüngsten Quartalsergebnisse einen Aktiensplit an, um die Aktie auch für Kleinanleger wieder attraktiver zu machen. Hier gibt es die Details für dich im Einzelnen.

Was hat Nvidia genau geplant?

Das Unternehmen hat Ende Mai einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 für die Stammaktien angekündigt. Zudem wurde die Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende um 150 Prozent von von 0,04 pro Aktie auf 0,10 Dollar je Aktie angekündigt. Die erhöhte Dividende entspricht 0,01 Dollar pro Aktie nach dem Split und wird am 28. Juni 2024 an alle Aktionäre ausgezahlt, welche die Aktie am 11. Juni 2024 im Depot haben.

Wie genau wird der Aktiensplit durchgeführt?

Jeder, der Nvidia zum Börsenschluss am Donnerstag, 6. Juni 2024 im Depot hat, wird neun zusätzliche Stammaktien erhalten, die nach Börsenschluss am Freitag, 7. Juni 2024, verteilt werden. Der Handel wird voraussichtlich am Montag, 10. Juni 2024, auf einer gesplitteten Basis beginnen. Die ISIN der Aktie wird sich durch den Aktiensplit nicht verändern.

Wird der Aktiensplit den Gesamtwert meiner Aktien verändern?

Nein, der Aktiensplit wird den Gesamtwert deiner Aktien nicht verändern. Statt einer "alten" Aktie hast du nun jedoch zehn "neue" Aktien im Depot. Der Kurs der neuen Aktien beträgt dann allerdings auch nur noch ein Zehntel des Kurses vor dem Split. Die Aktie ist dadurch allerdings optisch "billiger" geworden und somit möglicherweise attraktiver für neue Anleger.

Verwässert der Aktiensplit meinen Anteil am Unternehmen?

Der Aktiensplit wird den Wert der Stammaktien des Unternehmens nicht verwässern. Jeder Aktionär wird nach dem Aktiensplit den gleichen prozentualen Anteil am Unternehmen halten wie vor dem Aktiensplit.

Was passiert am Montag den 10. Juni?

Am Montag den 10. Juni wird die Nvidia-Aktie dann erstmals Split bereinigt gehandelt. Wir halten Euch auf onvista.de auf dem Laufenden, was die weitere Entwicklung anbelangt.