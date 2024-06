CTS Eventim zahlt 300 Mio Euro für Vivendi-Ticketvermarkter

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim zahlt rund 300 Millionen Euro für das Ticket- und Festival-Geschäft des Medienkonzerns Vivendi außerhalb Frankreichs.

Die Anfang April angekündigte Übernahme sei nun perfekt, teilten die beiden Vertragspartner am Donnerstag mit. Bei der Gelegenheit bezifferten sie den - bis dahin nicht genannten - Unternehmenswert des Geschäfts. Kern der Transaktion ist die Vivendi-Tochter See Tickets, in Großbritannien im vergangenen Jahr die Nummer zwei im Ticketing und mit insgesamt 44 Millionen verkauften Eintrittskarten in sieben weiteren Ländern Europas und in USA vertreten. Daneben will CTS Eventim das kleinere Festival-Geschäft übernehmen. Beide zusammen kamen 2023 auf 137 Millionen Euro Umsatz.

