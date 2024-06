EQS-News: Veganz Group AG sichert sich Fördergelder des Landes Brandenburg als Investitionszulagen für die Errichtung ihrer Produktionsstätte am neuen Standort in Ludwigsfelde

EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Ludwigsfelde, Deutschland, 06.06.2024 – Die Veganz Group AG hat bereits im letzten Jahr ihren Förderantrag für Investitionszulagen durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg bewilligt bekommen und nunmehr auch den Bescheid für den Abruf der vereinbarten Zuschüsse erhalten. Damit können die bisher getätigten aber auch weitere, geplante Investitionen in Produktionsanlagen und der Ausbau von Produktionskapazitäten im Rahmen der vereinbarten Förderzulagen abgerechnet werden.

Mit den Investitionen am neuen Standort der Veganz Group AG in Ludwigsfelde, der neben der Produktion der neuen, innovativen Milchalternativen Mililk® im 2D Druckverfahren und der „Fleisch aus Erbsen“ Produktionslinie auch die Hauptverwaltung des Unternehmens beherbergt, hat die Veganz Group AG ihren bereits im Jahr 2020 eingeleiteten Transformationsprozess von einem Handelsunternehmen zu einem Produktionsunternehmen erfolgreich abgeschlossen.

„Wir wurden durch die multiplen Krisensituationen in den letzten Jahren und die anhaltend ungünstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf unserem Weg ganz sicher nicht begünstigt und mussten viele Herausforderungen meistern. So befinden wir uns in unserem aktuellen Setup als innovatives Foodtech Unternehmen mit Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette nunmehr etwas später als ursprünglich geplant in einer für die Zukunft sehr vielversprechenden Position für ein profitables Wachstum und können mit maximaler Flexibilität auf Marktveränderungen reagieren.“

Über die Veganz Group AG

Veganz (veganz.de) – Gut für dich, besser für alle – ist Marke und Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot, die im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Veganz Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparente Marke ist Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.

