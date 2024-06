Dax-Widerstand: 18.850 18.900 Dax-Unterstützung: 18.362 18.200

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung lautete wie folgt:

Technische Unterstützungen liegen bei 18.700 Punkte und bei 18.530 Punkten. Ein Stundenschluss unter 18.700 Punkten wäre ein erstes Warnsignal für die Käufer.

Der Dax rutschte bereits vor dem EZB-Entscheid am Nachmittag zurück unter die Marke von 18.700 Punkten - ein erstes Warnsignal für die Käuferseite. Nach der Zinssenkung gab der Index dann annähernd die gesamten Tagesgewinne wieder ab, das favorisierte bullische Szenario mit weiteren Zugewinnen am Nachmittag blieb aus. Die Käufer konnten ihre Chance somit nicht nutzen.

Diese Abwärtsbewegung vom gestrigen Nachmittag setzt sich am Freitagvormittag nahtlos weiter fort, der Dax rutscht deutlich unter die 18.600er Marke ab.

Dax-Ausblick:

Der Kursverlauf seit der Bekanntgabe der Zinssenkung am gestrigen Nachmittag ist kurz- und mittelfristig klar bärisch zu interpretieren. Nach dem Unterschreiten der 18.600-er Marke am heutigen Vormittag liegt die nächste nennenswerte Unterstützung erst im Bereich des Wochentiefs vom Dienstag um 18.360 Punkte.

Sollten die US-Indizes am Nachmittag im Anschluss an den US-Arbeitsmarktbericht auch nur den Hauch von Abwärtsdruck bekommen, dürfte diese Zone spätestens Anfang der kommenden Woche erreicht werden. Lediglich ein schneller Rebound zurück über 18.600 Punkte entspannt die charttechnisch prekäre Lage für die Käufer wieder entscheidend.

Quelle: Tradingview

