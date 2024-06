EQS-News: Absetzung von Tagesordnungspunkt 10

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Hauptversammlung

Mister Spex SE

Berlin

ISIN: DE000A3CSAE2

WKN: A3CSAE

Ordentliche Hauptversammlung am 7.Juni 2024

– Absetzung von Tagesordnungspunkt10 –

In der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2024 (virtuelle Hauptversammlung) der Mister Spex SE für Freitag, den 7. Juni 2024, in Berlin (Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 29. April 2024) ist unter Punkt 10 der Tagesordnung die „Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von virtuellen Aktienoptionen sowie zur Lieferung von Aktien der Gesellschaft zur Bedienung von Zahlungsansprüchen aus virtuellen Aktienoptionen an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer*innen der Gesellschaft bzw. von Konzerngesellschaften (Virtual Stock Option Plan (VSOP)) sowie über die Neufassung des Bedingten Kapitals 2022 zur Bedienung von Zahlungsansprüchen aus virtuellen Aktienoptionen aus dem VSOP und über die entsprechende Satzungsänderung“ vorgesehen.

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den genannten Tagesordnungspunkt 10 von der Tagesordnung der auf den 7. Juni 2024 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung abzusetzen.

Berlin, im Juni 2024

Mister Spex SE

Der Vorstand

ISIN: DE000A3CSAE2 WKN: A3CSAE

