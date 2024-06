Trading-Chance Symrise: Ein Paradies für Range-Trader

Werbung

Seit über zwei Jahren bewegt sich die Symrise-Aktie in einer breiten Seitwärtsspanne. Das ist ideal für kurzfristiges Range-Trading … und mit dem jüngsten Kursanstieg, der gerade zu versanden droht, wäre die Aktie jetzt wieder „oben“: Eine Trading-Chance Short.

Dass Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen wie Symrise weniger konjunkturabhängig sind als viele andere Branchen, beschert der Aktie zwar Stabilität. Aber auch, wenn man in diesem und den kommenden Jahren mit moderatem Gewinnwachstum rechnet:

Bewertung bereits eher zu hoch, Analysten-Kursziel fast erreicht

Diese Robustheit führt dazu, dass Anleger hier bereits in den vergangenen Jahren kräftig zugegriffen haben. Dadurch ist die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis eher hoch und „deckelt“ das Aufwärtspotenzial, während die Stabilität des Geschäftsfelds den Kurs auf der Unterseite stützt. Das ist zum einen ideal für Inline-Trades, von denen einer, den wir im Mai vorgestellt haben, aktuell läuft. Aber das ist zum anderen genauso günstig für kurzfristige Long- und Short-Trades, die dieses stetige Auf und Ab innerhalb der seit über zwei Jahren geltenden Handelsspanne nutzen.

Dabei bewegt sich die Aktie, wie Sie im unten folgenden Chart sehen, momentan wieder einmal am oberen Ende ihrer Handelsspanne. Dadurch wäre das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der durchschnittlichen Gewinnschätzung der Analysten für 2024 mit 34 derzeit schon zu hoch, zugleich ist das Konsens-Kursziel der Experten von derzeit 113,80 Euro fast erreicht worden. Aber was einen Short-Trade momentan entscheidend befördern würde, ist das Chartbild:

Chart- und markttechnisch wäre die Aktie jetzt wieder „oben“

Die Symrise-Aktie hat jetzt die obere Begrenzungszone der seit Anfang 2022 geltenden Handelsspanne erreicht, zugleich ist der Kurs seitens der Markttechnik heiß gelaufen. Auffällig ist dabei, dass der Eintritt in diese breite Widerstandszone zwischen 110,20 und 115,65 Euro, die dieses obere Ende der Trading-Range markiert, ebenso wie schon im März auf Verkaufsdruck stieß.

Quelle: marketmaker pp4

Man sollte zwar für einen Short-Trade Spielraum lassen für den Fall, das sich der Kurs kurzzeitig durch die dichte Phalanx an Widerständen, die sich durch die vorherigen oberen Wendepunkte ergibt, hindurch kämpft. Aber dass es so kommt, ist keineswegs zwingend, daher wäre der aktuelle Moment eine interessante Basis für einen Short-Trade mit Kursziel in die untere Begrenzungszone der Range zwischen 87,38 und 91,84 Euro.

Short-Trade mit Stop Loss knapp über der Widerstandszone

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 135,443 Euro momentan einen Hebel von 4,2 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 118,20 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 1,71 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Symrise-Aktie lautet PF86HE.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 110,20 Euro, 112,55 Euro, 115,65 Euro

Unterstützungen: 97,80 Euro, 91,84 Euro, 87,38 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Symrise-Aktie

Basiswert Symrise WKN PF86HE ISIN DE000PF86HE8 Basispreis 135,443 Euro K.O.-Schwelle 135,443 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 4,2 Stop Loss Zertifikat 1,71 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

