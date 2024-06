Aktiensplit bei Nvidia vollzogen - Kurs wird optisch gezehntelt

(dpa-AFX) - Nach dem eindrucksvollen Kurssprung der vergangenen Monate werden am Montag die Nvidia-Aktien erstmals inklusive des Effekts des angekündigten Aktiensplits gehandelt. Anleger können Aktien, die zuletzt mit 1.255,87 US-Dollar ihr Rekordniveau erreicht hatten, fortan zu einem Zehntel des bisherigen Kurses erwerben. Bestehende Anleger bekamen zum Ausgleich neun weitere Aktien in ihr Depot gebucht. Vorbörslich wurden für die gesplitteten Aktien nun etwas mehr als 120 Dollar bezahlt, was rechnerisch in etwa dem Freitagsschlussniveau entsprach.

Durch den Aktiensplit soll Nvidia für Kleinanleger wieder besser handelbar werden angesichts des zuletzt vierstelligen Kursniveaus. Allein 2024 haben die Aktien wegen der Fantasie für das Trendthema Künstliche Intelligenz bislang nochmals 144 Prozent zugelegt. Seit Oktober 2022 hat sich der Kurs sogar verelffacht. Dies hat dafür gesorgt, dass Nvidia zuletzt sogar kurz Apple als zweitwertvollstes Unternehmen überholte und dem US-Spitzenreiter Microsoft auf die Pelle rückte.

Der erste Ausflug über die Bewertungsmarke von drei Billionen Dollar war in der Vorwoche bei Nvidia aber nicht von Dauer. Zuletzt liegt das Unternehmen mit aktuell 2,97 Billionen wieder knapp hinter Apple mit 3,02 Billionen. Ganz oben auf dem Treppchen steht weiterhin der Softwarekonzern Microsoft mit einem Marktwert von 3,15 Billionen US-Dollar./tih/mis