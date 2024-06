IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence nimmt an Jahrestagung der Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging in Toronto am 11. Juni 2024 teil

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence nimmt an Jahrestagung der Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging in Toronto am 11. Juni 2024 teil

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 10. Juni 2024 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, Börse Frankfurt: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige immunonkologische Therapeutika und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich, seine Teilnahme am jährlichen Treffen der Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI, Gesellschaft für Nuklearmedizin und Molekulare Bildgebung) am 11. Juni 2024 im Metro Toronto Convention Centre bekanntzugeben.

Bei der SNMMI handelt es sich um eine gemeinnützige wissenschaftliche Fachorganisation, welche die Wissenschaft, Technologie und die praktische Anwendung von Nuklearmedizin und molekularer Bildgebung fördert. SNMMI möchte eine führende Position bei der Vereinheitlichung, dem Fortschritt und der Optimierung von molekularer Bildgebung und Radiotherapie einnehmen, um die menschliche Gesundheit zu verbessern. Mit 13.000 Mitgliedern weltweit repräsentiert SNMMI die Experten für die nuklearmedizinische und molekulare Bildgebung, die sich alle dem Fortschritt in diesem Gebiet verpflichtet fühlen. Die Jahrestagung von SNMMI gilt als die wichtigste Veranstaltung im Bereich Ausbildung, Wissenschaft, Forschung und Networking für Nuklearmedizin und molekulare Bildgebung. Die Veranstaltung ermöglicht Ärzten, Technikern, Apothekern, Laborpersonal und Wissenschaftlern, einen umfassenden Überblick über die neuesten Forschungsaktivitäten und Entwicklungen in diesem Gebiet zu erhalten und gibt außerdem Einblicke in die praktischen Anwendungen für die klinische Praxis. Die Tagung der SNMMI ist die weltweit bedeutendste Konferenz für Radiotherapie und molekulare Bildgebung, bei der die namhaftesten führenden Unternehmen zusammentreffen.

In Zusammenarbeit mit Orano Support SAS entwickelt Defence ein neuartiges Radioimmunkonjugat (RIC) namens AccuTRICTM, welches AccuTOX® von Defence enthält und zu einer erhöhten Wirksamkeit bei der Bekämpfung von schwer zu behandelnden Krebsarten führt. Das Ziel dieses Projekts ist es, die nächste Generation von RIC zu entwickeln. Dabei wird die therapeutische Abhängigkeit der Auger-Elektronen-Emitter (AE-Emitter) in größerer Nähe zur DNA in Kombination mit der Accum®-Technologie von Defence ausgenutzt, um eine nukleare Akkumulation zu erzeugen. Bei AE-Emittern handelt es sich um Radionuklide, die aufgrund ihrer sehr kurzen Reichweite, welche die Radiotoxizität für gesundes Gewebe verringert, sehr erfolgversprechend für die Radiotherapie sind. Accum® kann die wichtigsten Einschränkungen von RIC - die endosomale Sequestrierung und die schlechte nukleare Akkumulierung - überwinden, indem es die Endosom-Membran zerstört, ohne die Plasmamembran oder die Spezifizität von monoklonalen Antikörpern (mAbs) zu beeinträchtigen. Defence hat eine Vielzahl von Accum®-Varianten mit unterschiedlichen biochemischen Eigenschaften und Aktivitäten wie Ladung, Hydrophobizitiät und Zytotoxizität entwickelt. Eines dieser Moleküle ist AccuTOX®, der Leitkandidat von Defence. Bei AccuTRICTM handelt es sich um die Kombination der synergistischen Aktivität von AccuTOX® und des radiotherapeutischen Potenzials von Auger-Elektronen (AE). Das Ziel von Defence ist es, mit AccuTRICTM schwer zu behandelnde Krebsarten wirksam zu bekämpfen. Dies eröffnet das Potenzial für einen neuen Krebstherapiemarkt auf der Grundlage eines sehr vielversprechenden Radiotherapeutikums unter Einsatz von AE-Emitter-Radionukliden.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

