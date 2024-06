Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Personalie

US-Sanktionen gegen Grossaktionär Alex Studhalter aufgehoben



10.06.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, 10. Juni 2024

US-Sanktionen gegen Grossaktionär Alex Studhalter aufgehoben

Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) nimmt erfreut zur Kenntnis, dass das US-amerikanische Office of Foreign Assets (OFAC) Alexander Studhalter, Grossaktionär von HLEE, von der US-Sanktionsliste gestrichen hat. Nach Kenntnis von HLEE bestehen somit keine Sanktionen gegen die Familie Studhalter und die durch sie geführten Gesellschaften mehr. Alexander Studhalter ist über eine von ihm kontrollierte Gesellschaft, Swiss International Investment Portfolio AG (SWIIP), mit 19.99% an der HLEE beteiligt.

Nachdem Alexander Studhalter im November 2022 mit US-amerikanischen Sanktionen belegt worden war, war er aus seinen vorherigen Verwaltungsratsmandaten der HLEE, der Highlight Communications AG sowie verschiedenen Konzerngesellschaften zurückgetreten, und sein Anteil sank infolge der Kapitalerhöhung der HLEE vom Herbst 2023 auf unter 20%. Auch wenn die HLEE-Gruppe diesen Sanktionen nie unterlag, schafft die Aufhebung der Sanktionen gegen Alexander Studhalter Rechtssicherheit, welche nach Ansicht der HLEE das Vertrauen von Kunden, Geschäftspartnern und Investoren stärken und eine positive und werthaltige Geschäftsentwicklung erleichtern wird.

Kontakt:

Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Investor Relations

Tel.: +41 41 226 05 97

info@hlee.ch

http://www.hlee.ch

