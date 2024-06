DAX tritt auf der Stelle. Münchener Rück. und Sartorius gefragt

Die Vorgaben aus Asien und USA fielen gemischt aus und gaben dem DAX® keine signifikanten Impulse. An den europäischen Anleihemärkten haben sich die Renditen im Bereich des Maihochs zunächst stabilisiert. Dies bremst die Kauflaune vieler Investoren. Möglicherweise kann die Fed morgen die Börsen aus ihrer Lethargie reißen.

Unternehmen im Fokus

Deutsche Lufthansa setzte den Sinkflug zunächst fort und sackte auf den tiefsten Stand seit November 2022. Zentrales Thema der Airline ist aktuell die angestrebte Beteiligung an der italienischen ITA. Die EU-Kommission hat trotz einiger Zugeständnisse noch kein grünes Licht gegeben. Heidelberger Druck meldete für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023/24 einen leichten Umsatz- und Gewinnrückgang. Zwar erhielt der Druckmaschinenhersteller im Rahmen der Messe drupa viele Bestellungen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management dennoch mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Die Aktie legte seit Mitte Mai bereits deutlich zu und eröffnete zunächst kaum verändert. Münchener Rück eröffnete mit einem neuen Allzeithoch und deutet damit einen Ausbruch aus dem seit Mitte Mai gebildeten Seitwärtstrend an. Bei Sartorius deutet sich eine Trendwende an. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren haben bereits gedreht. Ein Ausbruch über EUR 254 wäre eine Bestätigung.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.494/18.557/18.641/18.757/18.872/19.249 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.261/18.378 Punkte

Der DAX® schob sich zu Handelsbeginn an die Marke von 18.500 Punkte. Damit ist die 61,8%-Retracementlinie bei 18.494 Punkten jedoch noch nicht signifikant überwunden. Rücksetzer auf die Unterstützungsmarke von 18.378 Punkte sind somit nicht ausgeschlossen. Auf der Oberseite besteht Erholungspotenzial bis 18.577/18.640 Punkte. Der Seitwärtstrend zwischen 18.378 und 18.872 Punkte ist somit weiterhin intakt.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 23.04.2024 – 11.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum:12.06.2019 – 11.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 90,08* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 118,84 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.06.2024; 10:05 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 13,27 14.798,938879 16.648,806239 5 Open End DAX® HC3TKM 9,98 16.648,616223 17.574,279285 10 Open End DAX® HC01HJ 13,10 17.265,175337 17.881,542097 15 Open End DAX® HD1KCR 12,42 17.758,422629 18.127,79782 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.06.2024; 10:05 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 9,56 22.194,607998 20.345,797152 -5 Open End DAX® HD48BZ 8,47 20.344,930654 19.419,236309 -10 Open End DAX® HD48C2 5,38 19.420,091983 18.957,893794 -20 Open End DAX® HD5EHY 7,24 19.235,124248 18.865,809862 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.06.2024; 10:05 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.