Deutschland: Positiver Handelsstart

Nach den moderaten Abgaben zum Wochenstart dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter ruhig angehen lassen. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax den Leitindex Dax 0,15 Prozent höher auf 18 524 Punkte.

Laut der Commerzbank ist derzeit an den Börsen Konsolidierung angesagt, vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sprach von einem "Super-Mittwoch", an dem neben dem Zinsentscheid der Fed auch die aktuellen Inflationszahlen aus den USA erwartet werden. In New York hatte es am Vorabend zwar leichte Gewinne gegeben, die aber für erneute Rekorde nicht ausgereicht hatten.

Aus Unternehmenssicht könnten die Aktien von Heidelberger Druck einen Blick wert sein. Der Druckmaschinen-Hersteller blickt nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang vorsichtig ins neue Geschäftsjahr. Die Erlöse sollen von Anfang April 2024 bis Ende März 2025 auf dem Niveau des Vorjahres verharren. Vom Umsatz sollen wie im Vorjahr 7,2 Prozent als bereinigter operativer Gewinn (Ebitda) hängen bleiben.

USA: Moderate Gewinne

Vor wichtigen Wirtschaftsdaten und geldpolitischen Signalen haben die US-Börsen am Montag moderat zugelegt. Selbst dem Dow Jones Industrial gelang zu guter Letzt noch ein positiver Tagesausklang. S&P 500 und der Nasdaq-Auswahlindex stiegen unterdessen wieder dicht unter ihre jüngsten Rekordhochs.

Am Mittwoch werden neue Inflationsdaten und die Zinspolitik der US-Notenbank Fed im Fokus stehen. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow legte zum Wochenbeginn letztlich um 0,18 Prozent auf 38 868,04 Punkte zu. Der marktbreite S&P gewann 0,26 Prozent auf 5360,79 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,39 Prozent auf 19 074,68 Zähler. Beide hatten erst am Freitag neue Bestmarken erklommen.

Asien: Durchwachsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Auch hier warten die Anleger auf Zinssignale aus den USA am Mittwoch. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,3 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index nach einer Feiertagspause um 1,5 Prozent nach unten und der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen sank im späten Handel um 1,0 Prozent.

Devisen:

Kurs Veränderung EUR/USD 1,0770 0,04 % USD/JPY 157,25 0,13 % EUR/JPY 169,36 0,18 %

Anleihen/ Rohöl:

Kurs Veränderung Bund-Future 129,75 0,07 % Brent 81,59 -0,04 % WTI 77,75 +0,01 %

Umstufungen von Aktien:

HSBC HEBT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 3,20 (2,50) EUR - 'HOLD'

HSBC HEBT ZIEL FÜR TUI AUF 10,20 (9,80) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT CLEVELAND-CLIFFS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 17 (23) USD

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR APPLE AUF 238 (226) USD - 'BUY

BAADER BANK SENKT KOMAX AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 175 (215) CHF

BERENBERG STARTET ACCELLERON MIT 'HOLD' - ZIEL 39 CHF

CITIGROUP SENKT SNAM AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 4,80 EUR

CITIGROUP STARTET REDEIA MIT 'BUY' - ZIEL 18,60 EUR

JPMORGAN HEBT UCB AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 150 (70) EUR

(mit Material von dpa-AFX)