Silberpreis: Spannung vor US-Inflation und Fed-Sitzung – Das ist für Anleger wichtig

Mit großer Spannung blicken Anleger am heutigen Mittwoch neben der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten auf die Fed-Notenbanksitzung am Abend. Die besondere Konstellation besitzt das Potenzial über Wohl und Wehe in den kommenden Tagen zu entscheiden. Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen dürfte die Attraktivität gegenüber festverzinslichen Anlagen weiter erhöhen.

Kernrate der Inflation könnte sinken – Anleger hoffen auf Rückgang des Preisdrucks in den USA

Die heutige Publikation der US-Teuerungsdaten könnte als Zünglein an der Waage fungieren (14:30 Uhr). Neusten Schätzungen zufolge erwarten Fachleute einen Preisdruck (Kernrate) für den Monat Mai in Höhe von 3,5 Prozent (per Jahresmonatsvergleich), nach 3,6 Prozent im April. Ein Rückgang der Inflation könnte die Inflationssorgen der Anleger möglicherweise lindern.

