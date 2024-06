Trading-Chance VINCI: Diese emotionale Verkaufswelle könnte man nutzen

Werbung

VINCI ist ein großer französischer Bau- und Infrastrukturkonzern, der ebenso Bauvorhaben realisiert wie selbst Flughäfen und Autobahnen betreibt. Dass die Aktie zusammen mit dem gesamten französischen Aktienmarkt nach der Europawahl und der daraufhin angekündigten, vorgezogenen Neuwahl in Frankreich fiel, überrascht zwar nicht. Aber hier kann es durchaus sein, dass eine politische Börse wirklich eher kurze Beine hat.

Dass in Frankreich jetzt Unsicherheit über die zukünftige politische Ausrichtung und deren Folgen auf die Wirtschaft herrscht, ist verständlich. Dass die Investoren angesichts eines französischen Leitindex CAC 40, der zuvor keinerlei Vorsicht bzgl. eines solchen Szenarios zeigte und erst im Mai das bisherige Rekordhoch testete, in Deckung gehen, ist folgerichtig. Dass die Aktie eines Konzerns wie VINCI daraufhin fällt wie ein Stein, aber nicht, denn:

Analysten-Kursziel immens weit über dem Kurs der Aktie

Neben den Bauunternehmungen ist VINCI Betreiber von großen Autobahnstrecken in Frankreich. Aber es ist fraglich, ob dieser Bereich im Fall eines drastischen Wechsels in Sachen Regierung auf den Kopf gestellt würde. Zudem betreibt VINCI Flughäfen … aber die in aller Welt, so dass dieses Geschäftsfeld eher gar nicht betroffen wäre.

Daher hat der Ausgang der Europawahl in Frankreich und die daraus folgende Entscheidung, vorgezogene Neuwahlen anzusetzen, bislang auch keine Korrektur von Kurszielen seitens der Analysten hervorgerufen. Und diese Kursziele legen weit über dem aktuellen Kurs, lagen auch weit über dem Level, den die Aktie vor der Wahl hatte. Aktuell notiert VINCI sogar unter dem mit 109 Euro niedrigsten aller Kursziele … und das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt mit 132 Euro sogar sehr deutlich über dem bisherigen Jahreshoch.

Auf einer massiven Supportzone aufgesetzt

Weiterhin optimistische Analysten alleine wären indes kein ausreichender Grund, bei einer fallenden Aktie nach dem Motto „kaufen, wenn die Kanonen donnern“ die Hand aufzuhalten. Aber hier haben wir auch seitens der Chart- und Markttechnik Argumente, die für die Long-Seite sprechen würden:

Zum einen hat die VINCI-Aktie jetzt auf einer massiv wirkenden Supportzone zwischen 98,49 und 101,02 Euro aufgesetzt, die durch zahlreiche untere Wendepunkte des vergangenen Jahres definiert wird. Dass diese Zone auch diesmal halten könnte, dafür spricht neben dem Umstand, dass emotionale Verkäufe oft nicht allzu lang vorhalten, auch ein deutlich in die überverkaufte Zone abgerutschter RSI-Indikator als Repräsentant der schneller reagierenden, markttechnischen Indikatoren. Zugleich hat diese Konstellation den Vorteil, den Stop Loss relativ eng unter diese Supportzone legen zu können.

Emotionale Reaktion bietet Long-Chance

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 76,921 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,0. Den Stop Loss würden wir bei 96,40 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,93 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf VINCI lautet HR5ML9.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 109,45 Euro, 111,66 Euro, 111,92 Euro

Unterstützungen: 101,02 Euro, 99,70 Euro, 98,68 Euro, 98,49 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf VINCI

Basiswert VINCI WKN HR5ML9 ISIN DE000HR5ML91 Basispreis 76,921 Euro K.O.-Schwelle 76,921 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 4,0 Stop Loss Zertifikat 1,93 Euro

