Nach den deutlichen Vortagesgewinnen ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zunächst leicht eingeknickt. Eine nachlassende US-Inflation hatte am Mittwoch auch deutsche Aktien angetrieben, doch die geldpolitischen Aussagen der Notenbank Fed bewegten am Vorabend an den US-Börsen letztlich nicht mehr groß. Damit geben die Vorgaben aus New York dem hiesigen Markt keine eindeutigen Impulse.

Der Dax sank im Laufe der ersten Handelsstunde um rund 0,3 Prozent auf etwa 18.575 Punkte. Tags zuvor war der Leitindex letztlich um 1,4 Prozent gestiegen und hatte die Verluste der vergangenen drei Handelstage fast wettgemacht. Am Dienstag hatte das wichtigste deutsche Börsenbarometer noch ein Fünfwochentief markiert. Der MDax mit den mittelgroßen Werten fiel am Donnerstagmorgen um 0,6 Prozent auf 26.617 Zähler. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone ging es um rund 0,1 Prozent nach unten.

JP Morgan senkt Lufthansa-Ziel: Aktie stürzt ab

Zu den größten Verlierern im frühen Handel zählt am Donnerstag die Aktie der Lufthansa. Die US-Bank JPMorgan hatte das Kursziel für die Aktie zuvor von 5,70 auf 5,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Seiner Skepsis für die Ergebnisse des zweiten Quartals verlieh Analyst Harry Gowers in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie zudem mit dem Status "Negative Catalyst Watch" Ausdruck. Der Experte kappte seine Schätzungen und spricht von einer ungünstigen Preis- und Kostenentwicklung.

Die Aktie verlor daraufhin in der Spitze mehr als sechs Prozent auf nur noch 5,84 Euro. So wenig hatte die Aktie der größten deutschen Fluggesellschaft zuletzt im Oktober 2022 gekostet. Seit Jahresbeginn hat der im MDax notierte Wert damit rund ein Viertel an Wert eingebüßt.

Thyssenkrupp Nucera: IPO-Kurs halbiert

Noch mehr, nämlich die Hälfte, hat der Wasserstoffkonzern Thyssenkrupp Nucera an der Börse verloren, seit er im Juli 2023 an die Börse gegangen ist. Am Donnerstag im frühen Handel kratzte der Kurs an der Zehn-Euro-Marke. Der Emissionspreis hatte noch bei 20 Euro gelegen.

Zuletzt hatten Mitte Mai die Quartalszahlen von Nucera herb enttäuscht. Die Wasserstoffprojekte des Unternehmens sind ins Stocken geraten, weil finale Investitionsentscheidungen der Kunden auf sich warten lassen. Seither hat sich die Skepsis der Investoren noch vergrößert. Die 10,06 Euro vom Donnerstagmorgen lagen nur minimal über dem bisherigen Rekordtief für die Aktie von 10,01 Euro.

(mit Material von dpa-AFX)