Rekordjagd beim S&P 500 nicht beendet | Ziele steigen auf 6000 bis Jahresende.

Markt: Die Märkte zeigen sich zum Wochenauftakt nahezu behauptet. Vor allem die Techbörse NASDAQ steht vor einem weiteren Start mit grünen Vorzeichen.

Der marktbreite S&P könnte laut Analyst J. Emanuel zum Ende des Jahres bei 6.000 Zählern stehen, getrieben von weiter steigenden Unternehmensgewinnen.

Der Fokus heute zunächst auf Makrodaten aus aller Welt und heutige Analystenstimmen.



