ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Continental AG auf 'Underperform' - Ziel 54 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Underperform" belassen. Der gefallene Star unter den Autozulieferern habe einst mit einem schnelleren Wachstum, besseren Margen und einer höheren Bewertung als die Branche geglänzt, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch das Betriebsergebnis nach Steuern sei gegenüber dem Spitzenwert 2015 inzwischen um die Hälfte zurückgegangen, während die Investitionen zugelegt hätten. Entgegen den Unternehmenszielen und Konsensschätzungen befürchte er eine Fortsetzung dieser Entwicklung./gl/mis

