„Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.“ Den Satz kennen wir alle, ein wichtiger Hinweis beim Einsatz von Medikamenten. Beim Investieren spielen Risiken in der Regel auch eine große Rolle. Doch wen fragt man, wenn es um die Risikoeinschätzung an den Börsen geht? Vielleicht den persönlichen Finanzberater. Das ist auf jeden Fall besser, als Risiken komplett zu ignorieren.

Das machen jedoch gerade viele Investoren. Sie investieren am Aktienmarkt in die immer gleichen Aktien. Die steigen daraufhin einfach an – weil die Nachfrage bei den Aktien immer weiter steigt.

Ist das neu? Mitnichten. Immer wieder haben einige Aktien in der Vergangenheit einen Langfristchart mit einem exponentiellen Charakter entwickelt. Aktuell ist das sehr gut bei Nvidia zu beobachten. Die Aktie ist jetzt die größte Aktie der Wall Street mit einem Börsenwert von rund 3,3 Billionen Dollar – die KI-Phantasie macht‘s möglich.

Und der Zehn-Jahres-Chart zeigt genau was hier passiert: Über viele Jahre hinweg stieg der Kurs von Nvidia stetig an. Doch seit rund zwei Jahren läuft das exponentielle Wachstum. Das kann über einen gewissen Zeitraum gut gehen. Doch irgendwann sind die Grenzen des Wachstums erreicht. Schon heute entspricht der Börsenwert von Nvidia der Wirtschaftsleistung Frankreichs – und das ist immerhin die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Nvidia schon mit 200 Prozent Kursplus in diesem Jahr

Dabei hat der Aktienkurs allein in diesem Jahr noch einmal um fast 200 Prozent zugelegt. Gut für alle Aktionäre – schlecht für Investoren, die jetzt noch den Einstieg bei diesem Halbleiterhersteller überlegen. Und hier kommt wieder der Risikohinweis vom Beginn ins Spiel.

Risiko kommt daher, dass man nicht weiß, was man tut.

Dazu gibt es auch ein sehr passendes Zitat vom legendären Investor Warren Buffett: „Risiko kommt daher, dass man nicht weiß, was man tut.“ Und bezogen auf Nvidia hieße das, die unglaubliche Entwicklung der Vergangenheit einfach in die Zukunft fortzuschreiben. Doch wo soll die Reise noch hingehen bei diesem Unternehmen? Schon jetzt ist es das größte Unternehmen an der Börse. Das Gewicht der US-Börse im weltweiten Vergleich nimmt so immer mehr zu.

Das Risiko der geringen Marktbreite

Jedoch werden die Indizes dabei nur von wenigen Werten nach oben gezogen. Derzeit stehen die Top-10-Aktien im S&P 500 für etwas mehr als 36 Prozent des gesamten Indexwertes. Das hat es in der Vergangenheit immer wieder mal gegeben. In den 1970er Jahren waren es die ersten Großkonzerne unter dem Label „Nifty Fifty“ die eine so starke Gewichtung hatten. Dann folgte der New Economy Boom zur Jahrtausendwende. Und heute nehmen einige wenige US-Technologiewerte diese Rolle ein.

Nun hilft der Blick in den Rückspiegel nicht immer weiter. Doch bei einer solchen Konzentration wie derzeit an den Börsen heißt es einfach nur: Wachsam sein und auch die Risiken im Blick haben, die eine solche Entwicklung mit sich bringen kann.