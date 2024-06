Tagesausblick für 25.06.: Wall Street beflügelt den DAX.

Die europäischen Aktienmärkte starteten freundlich in die neue Woche. Dabei hangelte sich der DAX® im Tagesverlauf auf 18.340 Punkte nach oben. Der Rückgang bei den ifo-Geschäftserwartungen bremste den Markt nur kurz. Die positive Eröffnung an der Wall Street sorgte sogleich für gute Stimmung.

An den Anleihemärkten blieb es heute ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei 2,41 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 4,25 Prozent. Die Notierungen für Gold und Silber stagnierten nach den Kurskapriolen von Donnerstag/Freitag auf dem Niveau von Freitagabend. Der Goldpreis schloss dabei bei 2.330 US-Dollar und der Preis für eine Feinunze Silber bei 29,60 US-Dollar. Am Ölmarkt war ebenfalls wenig Bewegung zu beobachten. Seit vier Handelstagen pendelt der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil zwischen 84,70 und 86 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Der Motorenhersteller Deutz prüft den Einstieg in das Rüstungsgeschäft. Dabei wäre unter anderem die Lieferung von Motoren für Transporter und Versorgungsfahrzeuge denkbar. Hochtief machte nach positiven Analystenkommentaren einen Sprung nach oben. Hugo Boss-Chef Daniel Grieder erklärte in einem Interview mit der Welt am Sonntag, die Produktion wieder nach Europa zu holen. Die Aktie reagierte kaum. Zalando brach nach negativen Experteneinschätzungen ein. Autobauer wie BMW, Dr. Ing. Porsche, Mercedes-Benz und VW waren stark gefragt.

Morgen werden unter anderem FedEx und Hornbach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Meyer Burger lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine:

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks in London

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

Federal Reserve’s Cook speaks on economy to the Economic Club of New York

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.500/18.641/18.880 Punkte Unterstützungsmarken: 17.654/17.807/17.975/18.125/18.240 Punkte Der DAX® startete heute freundlich in den Handelstag und kletterte im Tagesverlauf auf 18.340 Punkte. Der Kreuzwiderstand bei 18.240 Punkten (obere Begrenzung des Bollinger Bands, jüngstes Hoch) wurde damit überwunden. So eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 18.500 Punkte. Die Lage bleibt zunächst dennoch labil. Rücksetzer unter 18.125 Punkte könnten eine erneute Verkaufswelle bis 17.975 Punkten auslösen. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 21.02.2024 – 24.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 25.06.2019 – 24.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 97,23* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 111,23** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 110,63*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.06.2024; 17:00 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 12,45 14.539,73394 16.357,200683 5 Open End DAX® HC3TKM 8,50 16.356,640848 17.266,070079 10 Open End DAX® HC01HJ 9,82 16.962,276484 17.567,829754 15 Open End DAX® HD1KCR 6,25 17.446,784993 17.809,678121 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.06.2024; 17:00Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 9,85 21.798,40422 19.982,597148 -5 Open End DAX® HD48BZ 8,73 19.981,497312 19.072,339184 -10 Open End DAX® HD48C2 5,15 19.073,043858 18.619,105414 -20 Open End DAX® HD5EHY 6,47 18.891,353167 18.528,639186 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.06.2024; 17:00 Uhr