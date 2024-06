Trading-Chance Vonovia: An dieser Unterstützung könnte die Aktie drehen

Werbung

Dass sich die EZB trotz ihres ersten, kleinen Zinsschritts zu Monatsbeginn eher restriktiv gab, enttäuschte die Anleger im Immobiliensektor zwar, auch die Vonovia-Aktie kam daraufhin deutlich zurück. Aber es findet sich dennoch ein Silberstreif am Horizont, der stark genug sein könnte, den Kurs an dem jetzt erreichten, doppelten Support aufzufangen und die Bullen zurückzubringen.

Einerseits würden schnell sinkende Leitzinsen die Finanzierung von Bauvorhaben und Renovierungen deutlich senken, so gesehen war die Kommentierung der EZB zur Leitzinssenkung durchaus ernüchternd, denn da wurde klar betont: Bevor ein weiterer Schritt kommt, muss einiges in Sachen Preisentspannung passieren. Aber diese Situation hat für Vonovia nicht nur Nachteile, denn:

Analysten geteilter Meinung … aber die Mehrheit ist bullisch

Die Bauindustrie steht derzeit unter erheblichem Druck. Dadurch lassen sich günstige Preise aushandeln und Termine sicherer planen. Zugleich stellen die Immobilienkonzerne bislang weder einen nennenswerten Rückgang der Mietnachfrage noch einen spürbaren Anstieg der Mietausfälle fest. Dass Vonovia den Weg zurück in die tiefschwarzen Zahlen finden wird, ist daher derzeit nahezu unstrittig. Offen ist nur, wann.

Einige Experten sind in dieser Hinsicht skeptisch: Unter den Einstufungen für die Aktie finden sich dieser Tage immerhin drei „Verkaufen“-Ratings mit Kurszielen zwischen 20 und 24 Euro. Aber die Mehrheit plädiert für einen Kauf … und die Kursziele der Optimisten liegen zwischen 30 und 41,90 Euro. Insgesamt liegt das durchschnittliche Kursziel bei 30,80 Euro … und damit solide über dem derzeit gedrückten Kurs der Aktie.

Markttechnik „oversold“, Kreuzunterstützung erreicht

Aus chart- und markttechnischer Sicht wäre jetzt eine Gelegenheit da, die Aktie aufzufangen und zu drehen. Durch die kräftigen Abgaben der vergangenen Wochen hat die Vonovia-Aktie die im Herbst etablierte Aufwärtstrendlinie erreicht, die zusammen mit der 200-Tage-Linie und zwei Zwischentiefs aus der Zeit um die Jahreswende eine massiv wirkende Kreuzunterstützung bildet, zugleich haben die schneller reagierenden markttechnischen Indikatoren wie der hier unten im Chart mit eingeblendete Stochastik-Oszillator die überverkaufte Zone erreicht.

Quelle: marketmaker pp4

Damit ließe es sich mit einem gezielt engen Stop Loss agieren, der einen etwas höheren Hebel erlaubt und mit einem Risikopuffer versehen dann greifen würde, falls diese Kreuzunterstützung brechen und dadurch das bullische Setup vom Tisch fegen sollte.

Ein Long-Trade mit gezielt engem Stop Loss

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 20,5747 Euro derzeit einen Hebel von 4,4 ausweist. Den Stop Loss würden wir gezielt eng bei 25,30 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 4,70 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Vonovia-Aktie lautet PZ0TP9.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 29,09 Euro, 29,30 Euro, 30,21 Euro

Unterstützungen: 26,10 Euro, 25,86 Euro, 24,46 Euro, 23,74 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Vonovia

Basiswert Vonovia WKN PZ0TP9 ISIN DE000PZ0TP91 Basispreis 20,5747 Euro K.O.-Schwelle 20,5747 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 4,4 Stop Loss Zertifikat 4,70 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

