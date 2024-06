DAX® - Die nächste Flagge?

Der DAX® ist erfolgreich in die neue Woche gestartet. Dank der gestrigen Zugewinne testet das Aktienbarometer den Widerstand in Form der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.353 Punkten). Charttechnisch hat diese Entwicklung aber noch einen wichtigen Nebeneffekt: So haben die deutschen Standardwerte die zuletzt ausführlich diskutierten Innenstäbe nach oben aufgelöst. Wenngleich der DAX® sich weiterhin im Konsolidierungsmodus befindet, scheint der jüngste Schwächeanfall damit verdaut zu sein. Bei einem Anstieg über die Marke von 18.488 Punkten könnte die Kursentwicklung seit Anfang Mai darüber hinaus zum wiederholten Mal seit Beginn der Aufwärtsbewegung im Herbst vergangenen Jahres als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden (siehe Chart). Gelingt die „bullishe“ Auflösung dieses Konsolidierungsmusters wären die deutschen „blue chips“ endgültig zurück in der Erfolgsspur. Auf der Unterseite gilt es dagegen die jüngsten beiden Wochentiefs bei 17.970/17.951 Punkten unbedingt zu verteidigen. Diese Haltezone können Anlegerinnen und Anleger als nachgezogenen Stop-Loss heranziehen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.