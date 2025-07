DAX® - Stabile Seitenlage

Die Kombination aus der oberen Flaggenbegrenzung und dem Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 23.845/23.812 Punkten) bildet unter Tradinggesichtspunkten derzeit einen wichtigen Kumulationspunkt. Die Bedeutung der beschriebenen Zone wird durch das Tief vom Wochenbeginn bei 23.975 Punkten untermauert. Schließlich wird dieses Low von zwei höherliegenden Tiefs „umschlossen“, sodass ein sog. „swing low“ entsteht. Damit könnten die deutschen Standardwerte diese Bastion als Sprungbrett nutzen, zumal die weiteren Kurstreiber in Form der „bullishen Flaggenauflösung“ sowie der doppelten „V-Formationen“ weiterhin bestehen. Rein rechnerisch lässt sich das Kursziel aus dem kleineren „V-Muster“ auf rund 26.500 Punkten taxieren. In dem Moment, in dem wir sehr stark über den eingangs angeführten Kumulationspunkt argumentieren, ist klar, dass dieses Level als kurzfristiger Stop-Loss prädestiniert ist. Eine Unterstützung von strategischer Tragweite stellt dagegen die bekannte Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten dar. Trotz der zu befürchtenden schwächeren Markteröffnung, bleibt es per Saldo doch bei der bekannten Ausgangslage der letzten Tage.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

