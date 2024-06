Original-Research: PSI Software SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: PSI Software SE - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software SE Unternehmen: PSI Software SE ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2023 Empfehlung: Kaufen seit: 25.06.2024 Kursziel: 32,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 06.05.2022, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner 2023 bleibt beim Ergebnis hinter den Erwartungen zurück Das Geschäftsjahr 2023 gestaltete sich bereits sehr herausfordernd für die PSI Software SE. Doch bedingt durch den Cyberangriff hat die Gesellschaft 2024 noch weitaus größere Probleme zu lösen. Immerhin hat das Unternehmen hier nun bereits die größten Hürden genommen und arbeitet an der Normalisierung des Geschäfts. Allerdings gehen wir davon aus, dass ein Teil der vorliegenden Aufträge in diesem Jahr nicht wie geplant abgearbeitet werden kann. Allerdings hatte PSI auch 2023 wieder ein deutliches Umsatzwachstum erwirtschaftet. Ohne den Cyberangriff hätten wir im aktuellen Geschäftsjahr eine Fortsetzung des positiven Umsatztrends erwartet und auch beim Ergebnis mit Fortschritten in der Profitabilität gerechnet. Stattdessen muss die Gesellschaft nun wohl aufgrund der zusätzlichen Belastungen und Einschränkungen einen Verlust ausweisen. Auf operativer Ebene plant der Vorstand im Segment Energiemanagement bei den Elektrischen Netzen zumindest eine Stabilisierung des Geschäfts. Hier zeigen die ergriffenen Maßnahmen erste Erfolge und zukünftig sollen nur noch attraktive Neuaufträge angenommen werden. Die Maßnahmen zur Stärkung der internen Strukturen und Prozesse werden in dem Segment jedoch auch in diesem Jahr noch zu Ergebnisbelastungen führen. Das Segment Produktionsmanagement zeigt hingegen unverändert eine erfreuliche Entwicklung auf einem hohen Ergebnisniveau. Mit dem vorliegenden Auftragsbestand verfügt PSI über eine gute Ausgangsbasis. Weiterhin erfreulich gestaltet sich auch die Entwicklung beim cloudbasierten PSI App Store. Hier legte der Umsatz 2023 auf 13,0 Mio. Euro zu. Nach Lösung der Probleme im Bereich Elektrische Netze sollte sich die zunehmende Umstellung auf die PSI-Plattform positiv in den erzielten Margen niederschlagen. Aufgrund der hervorragenden Positionierung und Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sind wir für die weitere Entwicklung der PSI Software SE unverändert positiv gestimmt. Die ungebrochen voranschreitende Digitalisierung sowie die bedeutsamen Themen Energie und Klimaschutz seien hierbei als weitere Wachstumsfelder genannt. Dabei werden einige Bereiche zudem noch durch staatliche Förderprogramme unterstützt. Allerdings werden die Folgen des Cyberangriffs die erwartete positive Entwicklung der Gesellschaft verzögern. Nach der enttäuschenden Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr wird nun 2024 durch die Cyberattacke überlagert. Danach erwarten wir jedoch wieder eine Rückkehr auf den Wachstumspfad. Unabhängig von den aktuellen Problemen sehen wir PSI in Summe hervorragend aufgestellt, um in Zukunft wieder merklich höhere Margen zu erwirtschaften. Daher empfehlen wir bei einem auf 32,00 Euro angepassten Kursziel, die PSI-Aktie weiterhin zu "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30093.pdf

