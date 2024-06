Trading-Chance Netflix: Rekordhoch in Sicht … Chance für Antizykliker

Werbung

Seit die Netflix-Aktie im Herbst 2021 bei 701 US-Dollar ihr Rekordhoch erzielte, haben Umsatz und Gewinn kontinuierlich zugelegt. Man könnte daher denken, dass ein Ausbruch über diese alte Bestmarke nur folgerichtig wäre. Aber die Sache hat einen Haken, der die Luft für die Bullen dünn macht: Eine Trading-Chance Short.

Der Streaming-Dienst und Filmproduzent Netflix hat eine wachsende Konkurrenz ebenso weggesteckt wie das gezielte Beenden von Mehrfachnutzungen für ein Abonnement. Viele hatten das bezweifelt, jetzt wurden sie eines Besseren belehrt. Der Umsatz stieg Jahr für Jahr wie auf Schienen weiter, der Gewinn erreichte, nach einem minimalen Rückschlag im Jahr 2022, 2023 neue Rekorde. Doch das bedeutet nicht zwingend, dass die Aktie ebenso immer höher laufen müsste, denn die wird jetzt vom Ablauf des Wachstums-Bonus eingeholt. Der sich wie folgt darstellt:

Durchschnittliches Analysten-Kursziel längst weit überboten

Ein schnell und stark wachsendes Unternehmen hat in der Wachstumsphase fast immer eine weit über dem Marktschnitt liegende Bewertung, die man damit argumentativ unterfüttert, dass der Gewinn pro Aktie so schnell steigt, dass es nicht lange dauern würde, bis die Gewinne die hohe Bewertung wieder herunterfahren. So waren bei Netflix bis 2018 dreistellige Kurs/Gewinn-Verhältnisse zu sehen und zu rechtfertigen.

Heute aber ist dieses starke Wachstum längst eingetreten, Netflix wächst erwartungsgemäß langsamer. Daher ist das aktuell für die durchschnittliche 2024er-Gewinnschätzung bei 36 liegende Kurs/Gewinn-Verhältnis eben nicht mehr billig, sondern angemessen … und auch das nur unter der Voraussetzung, dass der Gewinn pro Aktie um die 20 Prozent in den kommenden zwei, drei Jahren weiter steigt, die die Analysten dem Unternehmen im Moment zutrauen.

Dass wir uns hier mit dem Kurs am oberen Ende bzw. schon über dem Level bewegen, den die Experten für adäquat halten, sieht man auch daran, dass deren durchschnittliches Kursziel derzeit bei 611 US-Dollar liegt … während die Aktie selbst gestern bei 669 US-Dollar schloss.

Massiver Kreuzwiderstand voraus

Bei dieser Ausgangslage dürfte es knifflig werden, denn markanten Kreuzwiderstand nachhaltig zu überwinden, den die Netflix-Aktie jetzt bereits fast erreicht hat: Den Widerstandsbereich aus der oberen Begrenzung des keilförmigen, mittelfristigen Aufwärtstrendkanals und dem bisherigen Rekordhoch im Bereich um 700 US-Dollar.

Quelle: marketmaker pp4

Dass man mit der Brechstange versuchen könnte, diese runde 700er-Marke diesmal deutlicher zu überbieten, sollte man einkalkulieren, wenn man über die Short-Seite nachdenkt. Daher legen wir den Stop Loss des hier vorgestellten Short-Zertifikats bewusst ein gutes Stück über diesen Kreuzwiderstand. Aber angesichts der dann ja nur noch teureren Bewertung und dem immensen Anstieg im Vorfeld, der zu Gewinnmitnahmen einlädt, wäre es a) unsicher genug, dass es zu einem solchen Ausbruch kommt und b) wahrscheinlich genug, dass der als Bullenfalle endet, um sich bereits jetzt auf der Short-Seite zu versuchen.

Chancenreiche Positionierung für risikofreudige Trader

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 883,610 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,1. Den Stop Loss würden wir bei 740 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche beim momentanen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0730 einem Kurs von ca. 13,30 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Netflix lautet PC58H2.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 690 US-Dollar, 701 US-Dollar

Unterstützungen: 541 US-Dollar, 495 US-Dollar, 448 US-Dollar, 345 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Netflix

Basiswert Netflix WKN PC58H2 ISIN DE000PC58H29 Basispreis 883,610 US-Dollar K.O.-Schwelle 883,610 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 13,30 Euro

