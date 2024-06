Die meistgehandelten Produkte: SAP mit neuem Rekordhoch bei AnlegerInnen beliebt.

Der DAX® zeigt in den letzten Monaten eine seitwärts gerichtete Entwicklung, wodurch Anlegerinnen und Anleger im Durchschnitt keine Gewinne erzielen. Am Mittwoch steht unter anderem ein Banken-Stresstest im Fokus. Nach Angaben der Euwax haben sich einige Investoren heute auf eine Korrektur vorbereitet. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren Short-Produkte auf SAP, S&P500 und dem DAX®.

Nach einem neuen Rekordhoch bei SAP, sicherten sich AnlegerInnen gegen Kursrücksetzer ab. Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute SAP, NVIDIA und Apple hoch im Kurs. TraderInnen kauften vor allem Call-Optionsscheine. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen zählten heute NVIDIA, DAX®, Knorr-Bremse und Merck KGAA. Der Pharma- und Chemiekonzern Merck hat einen herben Rückschlag bei seinem vielversprechenden Medikament Xevinapant erlitten. Zwei fortgeschrittene Studien des Krebsmittels mussten abgebrochen werden, was zu enttäuschten Reaktionen bei den Anlegern führte. Trotzdem glauben AnlegerInnen an Kursgewinne und kauften Faktor-Long-Produkte. Anlegerinnen und Anleger richten im Tagesverlauf auch ihr Augenmerk auf die Reden mehrerer EZB-Vertreter bei einer Konferenz der finnischen Notenbank. Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag SAP SE Put HD479P 187,00 217,705717 EUR 217,705717 EUR 5,16 Open End S&P500 Put HD06TT 5487,87 5564,220658 Punkte 5564,220658 Punkte 61,99 Open End DAX® Put HD6CFH 18346,00 18418,25567 Punkte 18418,25567 Punkte 192,18 Open End Airbus SE Call HC0ZKA 135,08 100,438117 EUR 100,438117 EUR 3,85 Open End DAX® Put HC6KU6 18334,50 19118,752717 Punkte 19118,752717 Punkte 21,4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.06.2024; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag SAP SE Call HD4YZL 0,92 186,78 EUR 180,00 EUR 31,76 17.07.2024 NVIDIA Corp. Call HD5R67 23,23 126,09 USD 120,00 USD 5,16 18.12.2024 NVIDIA Corp. Call HD27RY 51,74 126,09 USD 100,00 USD 2,36 17.06.2026 Apple Inc. Call HC5RQ4 1,5 209,08 USD 210,00 USD 13,31 18.12.2024 SAP SE Call HD4Q00 2,52 186,82 EUR 175,00 EUR 8,36 19.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.06.2024; 11:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NVIDIA Long HD339E 32,07 129,08 USD 110,360437 USD 8 Open End DAX® Short HC3TKP 0,65 18318,00 Punkte 19995,924191 Punkte -10 Open End Knorr-Bremse AG Long HC42QA 4,39 70,98 EUR 58,63868 EUR 6 Open End Merck KGAA Long HC15YY 4,46 159,10 EUR 105,027953 EUR 3 Open End DAX® Long HB8X6W 17,94 18307,50Punkte 15583,897876 Punkte 7 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.06.2024; 11:40 Uhr

