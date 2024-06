EQS-Adhoc: Fonterelli SPAC 3 AG: Hauptversammlung beschließt Kapitalerhöhung und Rechtsformwechsel - Einbringung der Maffei & Co. GmbH im Zuge einer Sacheinlage

EQS-Ad-hoc: Fonterelli SPAC 3 AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung

Fonterelli SPAC 3 AG: Hauptversammlung beschließt Kapitalerhöhung und Rechtsformwechsel - Einbringung der Maffei & Co. GmbH im Zuge einer Sacheinlage



26.06.2024 / 15:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die außerordentliche Hauptversammlung der Fonterelli SPAC 3 AG („Gesellschaft“) hat heute eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 4.750.000,00 durch Ausgabe von 4.750.000 neuen Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Wege einer Sacheinlage beschlossen. Gegenstand der Kapitalerhöhung ist die Einbringung von sämtlichen Geschäftsanteilen an der Maffei & Co. GmbH mit Sitz in München.

Zudem wurde eine Umfirmierung und ein Rechtsformwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien beschlossen. Nach Eintragung im Handelsregister firmiert die Gesellschaft künftig als Maffei GmbH & Co. KGaA. Persönlich haftende Gesellschafterin wird die Maffei Management GmbH, München. Als neue Aufsichtsräte für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, wurden gewählt: Dr. Aristid Neuburger, der die Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats übernehmen wird, Stephan Mehrholz und Dr. Jan Strecker.

Dr. Andreas Beyer ist aus dem Vorstand ausgeschieden. Neu als Vorstand bestellt wurden Wolrad Claudy und Andreas Buchner, die künftig als Geschäftsführer der Komplementärin die Gesellschaft nach dem Rechtsformwechsel vertreten werden.

Die einzubringende Maffei & Co. GmbH ist eine 2019 durch die Zusammenführung von Beteiligungen zweier Familienholdings gegründete Gesellschaft mit einem aktiven Buy & Hold-Ansatz. Die Beteiligungen sind Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen aus den Bereichen Energie & Logistik, Touristik & Freizeit und IT & Services. Die Beteiligungen sind überwiegend Start-Ups, die durch das Management der Maffei & Co. GmbH aktiv begleitet werden mit dem Ziel einer Wertsteigerung.

Wichtigstes Asset der Maffei & Co. GmbH ist die Beteiligung an der enerlog AG (96,85%), die wiederum die Mehrheit (50,5% bei Berücksichtigung eigener Anteile) an der Park Your Truck GmbH (PYT), Dessau-Roßlau, hält. Diese kann mit ihren Tochterfirmen in weiteren europäischen Ländern auf über 30.000 Stellflächen in mehr als 300 Parkplätzen zurückgreifen. Neben den Flächen besteht der USP in der selbstentwickelten Software für die Buchung und Steuerung von Parkflächen. Unter dem Dach der enerlog AG starten ferner derzeit Projekte für die Elektrifizierung des LKW-Verkehrs. Konsolidiert erwirtschaftete die PYT-Gruppe 2023 einen Gesamtumsatz von € 14,5 Mio. (2022: € 12,54 Mio., 2021: € 5,3 Mio.) und ein Jahresergebnis vor Steuern von € 1,6 Mio. (2022: € 1,5 Mio., 2021: € 0,75 Mio.).

Mitteilende Person: Dr. Andreas Beyer, Meldebeauftragter

Kontakt:

Dr. Andreas Beyer

Fonterelli SPAC 3 AG

Waldhornstr. 6

80997 München

Ende der Insiderinformation

26.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1933911 26.06.2024 CET/CEST