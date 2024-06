EQS-News: Cannovum Cannabis AG: “Cannabis für Deutschland”, Verkauf von Scheinhanf in 1.000 Aldi-Süd-Filialen startet am 27. Juni

EQS-News: Cannovum Cannabis AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kooperation

Cannovum Cannabis AG: “Cannabis für Deutschland”, Verkauf von Scheinhanf in 1.000 Aldi-Süd-Filialen startet am 27. Juni



Die Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A37FUP2) und ihre Partner verkaufen Scheinhanf ab dem 27. Juni 2024 in den Regalen von Aldi-Süd, zum Verkaufspreis von 2,99 € in rund 1.000 Filialen. Die Produkte tragen das Logo der „Anbau Allianz für Deutschland“, einer Tochtergesellschaft der Cannovum Cannabis AG. Durch das Angebot „Scheinhanf – die legale Pflanze für Ihren Garten“ will die Cannovum Cannabis AG und ihre Partner Aufmerksamkeit für die Legalisierung von Genuss-Cannabis in Deutschland in allen Gesellschaftsschichten schaffen.



Die Verkaufsaktion ist ein wichtiger Schritt, um die Bekanntheit der Cannovum Cannabis AG und die gesellschaftliche Akzeptanz von Cannabis als Genussmittel in Deutschland voranzutreiben. Ab dem 1. Juli können sich Cannabis-Clubs um eine Anbaulizenz für Genusscannabis bewerben. Die Cannovum Cannabis AG und ihre Tochtergesellschaft, die Anbau Allianz für Deutschland GmbH, werden diese Clubs als kommerzieller Partner mit systemrelevanten Produkten und Dienstleistungen begleiten.



In Kürze wird die Cannovum Cannabis AG den Start der ersten Referenzclubs bekannt geben. Dort werden die Cannovum Cannabis AG und ihre Partner praxisnah vor Ort zeigen, wie in Deutschland Cannabis als Genussmittel ökologisch nachhaltig, rechtskonform und unter Einhaltung aller Aspekte des Jugendschutzes und der Qualitätssicherung erfolgreich angebaut und vertrieben werden kann.



Klaus Madzia, Vorstand der Cannovum Cannabis AG: „Wir sind stolz, mit der Cannovum Cannabis AG, Aldi-Süd und der Anbau Allianz einen real messbaren Mehrwert für die Legalisierung Cannabis zu leisten. Wir stehen kurz vor dem Startschuss des offiziellen Anbaus durch Clubs und können schon heute erfolgreich unsere Kompetenzen demonstrieren.“



Über ihre Tochtergesellschaft, die Anbau Allianz für Deutschland GmbH, verfügt die Cannovum Cannabis AG über ein breites Netzwerk an Familienunternehmen aus der deutschen Agrarwirtschaft, die das Thema Cannabis-Anbau und „Referenz-Clubs“ mit höchster Sicherheit und Expertise umsetzen werden. Am Produkt „Scheinhanf“ für Aldi-Süd waren folgende Partner der Anbau Allianz beteiligt. Produktion: Hortensien Spieker und Gartenbau Baum, Logistik und Handelspartner: Q-Flower, Töpfe: POTTBURRI.

Das Wachstums- und Umsatzpotential der Legalisierung von Genuss-Cannabis für die Cannovum Cannabis AG ist enorm. „Ein einzelner Club in Deutschland kann nach unseren Berechnungen bis zu 2,4 Millionen Euro pro Jahr mit Genuss-Cannabis umsetzen. Wir gehen mittelfristig von mehreren Tausend Clubs in Deutschland aus“, sagt Klaus Madzia, Vorstand der Cannovum Cannabis AG.

Weitere Informationen unter: www.cannovum.de

Kontakt:

Klaus Madzia

Vorstand

Cannovum Cannabis AG

email: klaus.madzia@cannovum.com;

Tel: +49 178 5811701

Über Cannovum Cannabis AG:

Die Cannovum AG (www.cannovum.de, www.cannovum.com) ist das erste deutsche Cannabis-Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird. Die Aktien werden an den Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt.

