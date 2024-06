STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN UM7RJL)

Der Chip-Konzern Nvidia hielt gestern seine Hauptversammlung ab. CEO Jensen Huang blickte dabei nochmals auf den KI-Boom zurück, von dem die Kalifornier als Hauptprofiteur gelten. Nvidia bewies dabei Weitblick, denn bereits vor zehn Jahren begann der Konzern mit Milliarden-Investitionen in den KI-Bereich. Von diesen profitiere man nun, so Huang. Dennoch spüre man die zunehmende Konkurrenz, auf die Nvidia mit der Einführung der Blackwell-Plattform im März reagierte. Diese sei "das wahrscheinliche erfolgreichste Produkt in unserer Geschichte". Aktuell kostet ein Anteilsschein am Halbleiter-Hersteller 126,40 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia wird heute mehrheitlich gekauft.

2. Discount-Call-Optionsschein auf RWE (WKN MG6H75)

Trotz guter Nachrichten schwächelt die RWE-Aktie derzeit. So wurden zwei neue Windparks des Energie-Konzerns in der Nordsee genehmigt. Zudem gab es von Bernstein Research einen positiven Analysten-Kommentar. Die Experten bestätigen ihre outperform Einstufung bei einem Kursziel von 47,50 Euro. Dabei heben sie die Investitionen in Offshore-Projekte sowie die zunehmende Disziplin in der Energie-Branche hervor. Dennoch geht es für die RWE-Aktie heute um 1,9 % auf 32,67 Euro nach unten. Stuttgarter Anleger nutzen den Rücksetzer zum Einstieg in einen Discount-Call-Optionsschein auf RWE.

3. Knock-out-Call auf Zalando (WKN UL72F7)

Zalando-Aktionäre schreien derzeit eher nicht vor Glück. Die Papiere des Online-Versandhändlers müssen diese Woche zeitweise ein Minus von über 8 % verkraften. Auslöser ist eine Abstufung durch Morgan Stanley auf equal-weight und einer Korrektur des Kursziels von 28 auf 24 Euro. Als Begründung wird die eingetrübte Konjunkturstimmung angeführt, die Zalandos Wachstumsambitionen zumindest einbremsen kann. Die Anteilsscheine verbilligen sich heute um 1,8 % und kosten damit aktuell 21,34 Euro. Nach den Kursverlusten ist heute ein Knock-out-Call auf Zalando gefragt.

Euwax Sentiment Index

Nach dem Auf- und Ab der vorherigen Handelstage, legt der DAX heute eine Ruhepause ein. Mit 18.150 Punkten steht das Aktienbarometer nahezu unverändert da. Anleger warten gespannt auf die morgen anstehenden Preisdaten aus den USA, die für die Fed einen wichtigen Indikator bei ihren Zinsentscheidungen darstellen. Die Stimmung unter den Anlegern hellt sich im Vormittagshandel zunehmend auf. Stand der Euwax Sentiment zu Handelsbeginn noch tief im Minus, dreht er bis zum Mittag in den positiven Bereich. Aktuell notiert der Stimmungsindex bei +16 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

InvestScience?: Das Portfolio zur ersten Million | Börse Stuttgart | Invest 2024

Darum geht's im Video: In diesem Vortrag auf der Invest 2024 Messe spricht Simon Schöbel über die Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die finanziellen Erfolg fördern. Mit Einblicken aus seiner langjährigen Erfahrung als Finanzexperte und Influencer betont er die Bedeutung von Verhaltenskontrolle, Glaubenssatz-Neudefinition und Geldinvestition. Anhand historischer Beispiele und psychologischer Heuristiken illustriert er, wie man ein erfolgreiches Portfolio für die erste Million aufbaut.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=8iGxUgNjU1Q&ab_channel=B%C3%B6rseStuttgart

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)