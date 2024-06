Der Dax konnte sich nach den Vortagesverlusten am Donnerstag wieder leicht erholen und ging mit einem Plus von 50 Punkten bei 18.205 Punkten aus dem Handel. Anleger hielten sich vor den am Freitag anstehenden Konsum- und Preisdaten aus den USA zurück. Denn Beobachtern zufolge könnten diese die Börsen stark bewegen. Die jüngste Handelsspanne des Dax von etwa 18 000 bis knapp 18 400 Punkten hat somit weiter Bestand.

Am Freitag werden in den USA Daten zu Konsum und Preisen veröffentlicht. Der sogenannte PCE-Preisindex gilt als das bevorzugte Inflationsmaß der Notenbank Federal Reserve. Abweichungen von den Erwartungen könnten erhebliche Ausschläge an den Aktienmärkten auslösen, hieß es von Experten der Handelsplattform eToro. Investoren suchten nach Signalen für eine dauerhafte Eindämmung der Inflation. Anzeichen einer hartnäckigen Teuerung könnten daher weitere Kursanstiege an den US-Börsen erschweren.

Konjunkturdaten aus den USA waren hingegen besser als erwartet. Im ersten Quartal wuchs die Wirtschaft der Vereinigten Staaten etwas stärker als bisher bekannt, wenngleich das Tempo geringer als im Vorquartal ausfiel. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe - ein Kurzfristindikator für den Arbeitsmarkt - gingen etwas deutlicher zurück als erwartet.

Für Verunsicherung sorgte erneut die am Wochenende anstehende erste Runde der Parlamentswahlen in Frankreich. Die Rendite von französischen Staatsanleihen stieg merklich. Zuletzt lag sie bei 3,26 Prozent. Der Risikoaufschlag zu deutschen Bundesanleihen kletterte über 0,8 Prozentpunkte. Auch in Italien legte die Rendite zu.

MTU Tagesgewinner im Dax

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 219 auf 221 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seine Gespräche mit Triebwerksbauern infolge der Gewinnwarnung des Flugzeugbauers Airbus habe keine Veränderungen bei Produktions- und Lieferungsplanung gezeigt, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Titel von MTU waren daraufhin mit über 5 Prozent Plus Tagesgewinner im Dax40.

H&M belastet Zalando

Rheinmetall und Sartorius waren mit Abschlägen von jeweils etwa 3 Prozent die schwächsten Titel im deutschen Leitindex am Donnerstag, gefolgt von Zalando, die 2,8 Prozent verloren. Hier belasteten die Verluste des Schwergewichts Hennes & Mauritz. Der Modehändler war schwach ins dritte Geschäftsquartal (bis Ende August) gestartet. Auch die Zahlen zum abgelaufenen Quartal hatten die Erwartungen der Analysten enttäuscht. Die Aktie brach nach dem starken Lauf der Vormonate um 12 Prozent ein. (mit Material von dpa-AFX).