Gemeinsam gegen Kinderarbeit: dormakaba schliesst langfristige Partnerschaft mit Save the Children Schweiz

Rümlang, 27. Juni 2024 – dormakaba hat mit Save the Children Schweiz, Teil der grössten unabhängigen Kinderrechtsorganisation der Welt, eine Partnerschaft vereinbart. Diese beinhaltet die finanzielle Unterstützung eines richtungsweisenden Projekts zur Überwindung von Kinderarbeit beim Abbau von Kobalt in der Demokratischen Republik Kongo (DRK). dormakaba ist das erste Unternehmen in Europa, das dieses Projekt fördert. Über einen Zeitraum von zehn Jahren wird dormakaba rund eine Million Schweizer Franken investieren, um die Ziele des Projekts zu unterstützen.

Die Partnerschaft mit Save the Children Schweiz und die damit verbundene direkte, langfristige Unterstützung des Projekts zur Bekämpfung von Kinderarbeit in der DRK erfolgt vor dem Hintergrund derVerpflichtungserklärung zur Einhaltung der Menschenrechte des Unternehmens und einer von dormakaba beauftragten Studie der Universität St. Gallen zur Rückverfolgbarkeit von Kobalt. Diese hat dormakaba im Juli 2023 veröffentlicht, um auf die Notwendigkeit verantwortungsvoller Lieferketten hinzuweisen und mögliche Lösungen mit anderen Unternehmen zu teilen. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich führende Experten und Organisationen einig sind, dass kein Unternehmen, das elektronische Komponenten beschafft, sicher sein kann, dass das in seinen Produkten enthaltene Kobalt nicht zum Teil aus der DRK stammt. Von dort kommen 70% des weltweit geförderten Kobalts. Menschenrechtsorganisationen weisen darauf hin, dass in Minen der DRK Zwangsarbeit, Ausbeutung von Arbeitskräften, Kinderarbeit, Gesundheits- und Sicherheitsprobleme und andere Menschenrechtsverletzungen vorherrschen können.

dormakaba ist sich diesen Umständen bewusst und setzt sich im Rahmen seines Nachhaltigkeits-Ansatzes und Sorgfaltspflicht gegen Kinderarbeit und Zwangsarbeit in seinen Lieferketten ein. dormakaba unterstützt als erstes Unternehmen in Europa in Partnerschaft mit Save the Children Schweiz diese Initiative, die betroffene Kinder und Jugendliche in Bergbauzentren der DRK unterstützt und langfristige Hilfe leistet. Die Partnerschaft ist auf eine Dauer von zehn Jahren ausgelegt. Für die Durchführung und Koordination des Projekts vor Ort ist die Tochterorganisation von Save the Children, The Centre for Child Rights and Business, zuständig. Kinder und Jugendliche, die in Kobaltminen arbeiten, werden durch das Projekt in Schul- oder Ausbildungsprogramme reintegriert, um ihnen nachhaltig neue Perspektiven zu geben. Das Projekt bietet monatliche Stipendien, deckt alle Bildungs- und mögliche medizinische Kosten bis zum 16. Lebensjahr und stellt jedem Kind einen Ansprechpartner zur Seite, der die Familie unterstützt und die Interessen des Kindes wahrt.

„Wir sind begeistert über unsere Partnerschaft mit Save the Children Schweiz und die Zusammenarbeit mit The Centre for Child Rights and Business. Die Partnerschaft ist Ausdruck unseres Engagements, potenzielle Kinderarbeit selbst in den entferntesten Bereichen unserer Lieferkette anzugehen. Sie unterstreicht unser Versprechen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte einzuhalten und hebt den Stellenwert von transparenten und verantwortungsbewussten Lieferketten hervor“, sagt Stephanie Ossenbach, Group Sustainability Officer von dormakaba. "Es freut uns, dass wir mit dormakaba einen Partner haben, der sich langfristig verpflichtet hat, Kinderarbeit im Kleinbergbau zu bekämpfen. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, Kindern auf der ganzen Welt Schutz und Zugang zu hochwertiger Bildung zu bieten", sagt Adrian Förster, CEO von Save the Children Schweiz. "Wir freuen uns über das Engagement von dormakaba, Teil der Lösung zu sein, wenn es um Kinderarbeit geht. Gemeinsam gehen wir die Herausforderungen im artisanalen Kleinbergbau direkt und nachhaltig an und bieten Kindern in der DRK die Chance auf eine bessere Zukunft", fügt Ines Kaempfer, CEO von The Centre for Child Rights and Business hinzu.

Über Save the Children Schweiz

Jedes Kind verdient eine Zukunft – ob in der Schweiz oder auf der ganzen Welt. Mit dieser Überzeugung unterstützt Save the Children Schweiz seit 2006 kompromisslos und unermüdlich die am stärksten benachteiligten Kinder. Save the Children ist seit 1919 die weltweit führende Kinderrechtsorganisation. Dank unserer lokalen Verankerung in 120 Ländern kennen wir die Situation vor Ort, passen unsere Projekte entsprechend an und können im Notfall unverzüglich helfen. In der Schweiz setzen wir uns seit 2015 für geflüchtete Kinder ein.

Über The Centre for Child Rights and Business

The Centreist eine gemeinnützige Organisation, das führende internationale Unternehmen bei der Umsetzung der Sorgfaltspflicht in Bezug auf Kinderrechte, ESG und Menschenrechte unterstützt und berät, um Verbesserungen innerhalb ihrer Lieferketten und positive Geschäftseffekte zu erzielen.

Über den Kobaltabbau in der DRK

In den Bergbauzentren der DRK befinden sich neben zahlreichen offiziellen Grossminen des Landes auch viele unabhängige Kleinminen, in denen die bergmännischen Arbeiten nur manuell getätigt werden (artisanaler Kleinbergbau). Diese Kleinminen stellen für etwa 200.000 Menschen die Lebensgrundlage darund machen 10-30% des weltweiten Kobaltangebots aus. Das Kobalt aus diesen Kleinminen gelangt häufig in die Lieferkette grösserer Bergbauunternehmen. Da viele Menschen im artisanalen Kleinbergbau von extremer Armut betroffen sind, brechen viele Kinder die Schule ab, um dort zu arbeiten, oder gehen dieser Tätigkeit nach, um die Schule zu bezahlen und das Haushaltseinkommen aufzubessern. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass in der DRK bis zu 40.000 Kinder in den Minen arbeiten. Die Arbeit in diesem Sektor setzt die Kinder extremen Gefahren, langfristigen Gesundheitsrisiken, Ausbeutung und einem Kreislauf ständiger Armut aus.

Mehr über den Ansatz und die Initiativen von dormakaba zu Menschenrechtsthemen: Human Rights - Annual Report 2022/23.

