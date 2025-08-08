EQS-News: Schweizer Electronic AG: Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025

EQS-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Schweizer Electronic AG: Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025

Umsatzplus von 10,7 Prozent in der ersten Jahreshälfte

Auftragsbestand weiterhin solide

Prognose konkretisiert

Schramberg, 08. August 2025 – Die SCHWEIZER-Gruppe hat ihren Wachstumspfad fortgesetzt und erreicht im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 82,2 Mio. Euro.

Auftragsbestand

Zum Ende des ersten Halbjahres 2025 verzeichnete die SCHWEIZER-Gruppe einen Auftragsbestand von 225,8 Mio. Euro (31.12.2024: 220,4 Mio. Euro). Der Auftragseingang verlief im Bereich Handel insbesondere durch den Serienstart der SCHWEIZER Embedding-Technologie sehr dynamisch und konnte eine zweistellige Wachstumsrate verzeichnen, wohingegen die Auftragssituation für die Eigenproduktion rückläufig war. Der Auftragsbestand für 2026 und Folgejahre beläuft sich auf 150,9 Mio. Euro.

Umsatzentwicklung

Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Umsatz um 10,7 Prozent auf 82,2 Mio. Euro (Vorjahr: 74,3 Mio. Euro). Der Umsatz aus Eigenproduktion belief sich auf 27,8 Mio. Euro, was einem Rückgang von 37,8 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu stieg der Umsatz im Bereich Handel um 83,8 Prozent auf 54,4 Mio. Euro. Die Realisierung der Fab-Light-Strategie und die steigende Nachfrage nach der Embedding-Technologie für Automobilkunden führten zu einem wachsenden Erfolg der strategischen Partnerschaften.

Marktsegmente und Regionen

Mit Automobilkunden wurden 68,7 Mio. Euro umgesetzt, eine Zunahme um 15,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Umsatzsteigerung im Automobil- und der Rückgang im Industriebereich führte zu einem Umsatzanteil von Automotive in Höhe von 83,5 Prozent (erstes Halbjahr 2024: 79,9 Prozent). Erstmalig war der Hauptabsatzmarkt Europa außerhalb Deutschlands mit einen Umsatzvolumen von 34,7 Mio. Euro bzw. einem Plus von 47,7 Prozent, größer als der inländische Markt. Hingegen war der deutsche Markt mit einem Umsatzvolumen von 23,6 Mio. Euro bzw. einem Rückgang von -23,6 Prozent deutlich schwächer im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Besonders positiv entwickelte sich der amerikanische Markt mit einer Steigerung von 60,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ergebnisse und Profitabilität

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für das erste Halbjahr 2025 betrug -1,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro), was einer EBITDA-Quote von -1,4 Prozent entspricht. Die Profitabilität wurde durch die Unterauslastung am Standort Schramberg, gestiegene Materialkosten, der negativen Entwicklung des US-Dollars und Verschiebungen im Produktmix negativ beeinflusst. Das stringente Kostenmanagement zeigte im zweiten Quartal verstärkt Wirkung, welches trotz andauernder Unterauslastung des Werks in Schramberg einen Turnaround des EBITDA ermöglichte.

Finanzlage und Eigenkapital

Die Eigenkapitalquote reduzierte sich auf 14,1 Prozent (31.12.2024: 21,1 Prozent). Eigenkapitalbelastend wirkten sich neben dem operativen Ergebnis auch die Abschreibungen auf die stillen Reserven der nach der At-Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen aus. Die liquiden Mittel konnten trotz der getätigten Tilgungszahlungen deutlich erhöht werden und betrugen Ende des ersten Halbjahres 12,0 Mio. EUR (31.12.2024: 8,2 Mio. EUR). Die lang- und kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten verringerten sich auf 20,4 Mio. Euro.

Ausblick

Der Vorstand erwartet für das aktuelle Geschäftsjahr ein moderates Umsatzwachstum auf ein Niveau zwischen 145 und 165 Mio. Euro. Die aktuelle Auftragssituation erlaubt eine Anhebung des unteren Prognosewerts um 15 Mio. Euro gegenüber der zuletzt im April kommunizierten Einschätzung.



Die Ertragslage bleibt weiterhin unter Druck. Belastend wirken insbesondere steigende Materialkosten, die eingeschränkte Auslastung des Produktionsstandorts in Schramberg sowie der schwache US-Dollar. Die laufenden Maßnahmen zur Kostenreduktion werden planmäßig umgesetzt und tragen zunehmend zur Entlastung bei.

Auf Basis des Halbjahresergebnisses und der beschriebenen Aussichten erwartet der Vorstand ein bereinigtes EBITDA zwischen 2 und 6 Mio. Euro. Eventuell anfallende Restrukturierungsaufwendungen sind in dieser Ergebnisprognose nicht enthalten. Das Geschäftsjahr 2025 wird auf der Kostenseite als Übergangsphase eingeschätzt; mit einer vollen Wirksamkeit der ergriffenen Effizienzmaßnahmen wird im Jahr 2026 gerechnet.

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht steht unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichtezur Verfügung.

Kennzahlen SCHWEIZER-Konzern

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie unter https://www.schweizer.ag/de/investorrelations/unternehmenskennzahlen/erlaeuterung-unternehmenskennzahlen.html sowie im Geschäftsbericht 2024 Seite 38 ff.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen.

