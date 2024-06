Lufthansa steckt in Turbulenzen

Die Deutsche Lufthansa befindet sich seit Monaten im Sinkflug. Dabei drückten durchwachsene Zahlen für das erste Quartal und eine Flut schlechter Nachrichten. Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig dennoch zuversichtlich gestimmt. Die Bewertung hat derweil ein extrem niedriges Niveau erreicht.

Erst sorgten Streiks einiger Beschäftigungsgruppen für Flugausfälle. Die Lufthansa bezifferte den Aufwand im März auf rund 250 Millionen Euro. Nach zähen Verhandlungen einigte sich die Airline mit den Gewerkschaften. Diese Einigung kommt der Fluglinie jedoch teuer zu stehen. Personalkosten zählen neben den Materialkosten zu den großen Kostenblöcken des Konzerns. Im zurückliegenden Quartal lag der Personalkostenanteil gemessen am Umsatz bei rund 30 Prozent. Mit 2,54 Milliarden Euro lagen die Kosten rund 17 Prozent über dem Vorjahresniveau. Der Umsatz stieg trotz des Anstiegs der verkauften Sitzkilometer um zwölf Prozent hingegen nur um fünf Prozent. Der Anstieg der Kosten konnte somit nicht in vollem Umfang an die Fluggäste weitergegeben werden. Vor einigen Tagen kündigte die Fluggesellschaft die Einführung eines Umweltkostenzuschlags an. Dahinter stecken zunehmend restiktivere Umweltauflagen der EU. Zum 1. Mai 2024 erhöhte die Bundesregierung zudem die Ticketsteuer drastisch. Fliegen wird somit immer teurer.

Die Welle der schlechten Nachrichten ist damit längst nicht zu Ende. Kürzlich stimmte Lufthansa in den USA der Flugkostenerstattungen von insgesamt 775 Millionen US-Dollar zu. Zudem zeichnen sich Verschiebungen bei der Auslieferung neuer Flugzeuge ab. 30 neue Passagierflugzeuge sind für dieses Jahr bestellt. Wie viele tatsächlich geliefert werden, ist jedoch noch offen. Damit nicht genug. Eine Entscheidung zu einer möglichen Beteiligung an der italienischen ITA, wurde stetig verschoben. Nun hat die EU-Behörde eine Entscheidung bis spätestens 4. Juli 2024 angekündigt.

Die ersten drei Monate des Jahres zählen traditionell zu den schwächeren Monaten. Im Laufe des zweiten und dritten Quartal fliegt der Konzern meist zurück in die schwarzen Zahlen. Dabei erwartet das Unternehmen eine weitere Erholung sowohl im Privat- als auch im Geschäftsreisesegment. Vor diesem Hintergrund soll das Flugangebot in der gesamten Lufthansa-Gruppe weiter ausgeweitet werden und rund 92 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 erreichen. Nach Angaben von Refinitiv zeigt sich ein großer Teil der Analysten mittelfristig zuversichtlich für die Aktie und verweist auf die starke Marktposition und die Bewertung. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,3 und einer Dividendenrendite von 5,2 Prozent (Quelle: Refinitiv) erscheint das Papier moderat bewertet.

Chart: Deutsche Lufthansa Widerstandsmarken: 6,00/6.50/6,95/7,30 EUR Unterstützungsmarken: 4,90/5,50/5,65 EUR Die Aktie der Deutschen Lufthansa ist seit Anfang März 2023 im Sinkflug. Seit Dezember 2023 hat sich der Abwärtstrend sogar verschärft. Vor einigen Tagen sackte das Papier unter die 6-Euromarke. Der kurzfristige RSI-Indikatoren ist zwar im überverkauften Bereich. Anzeichen für eine nachhaltige Erholung zeigen sich jedoch noch nicht. Ein Anstieg über EUR 6 könnte Kaufimpulse in Richtung EUR 6,50 setzen. Viele Investoren werden jedoch abwarten bis der Kreuzwiderstand bei EUR 6,50 überwunden ist und auf eine Erholung bis EUR 6,95 beziehungsweise EUR 7,30 spekulieren. Auf der Unterseite findet der MDAX®-Wert zwischen EUR 5,50 und EUR 5,65 eine solide Unterstützung. Eine Verletzung dieser Marke könnte zu einer weiteren Verkaufswelle bis EUR 4,90 führen. Deutsche Lufthansa in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 11.05.2022 – 27.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Deutsche Lufthansa in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat) Betrachtungszeitraum: 28.06.1997 – 27.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

