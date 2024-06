Trading-Chance Intuitive Surgical: Auf einer Leiter ohne Sprossen

Werbung

Eigentlich leidet die Medizintechnikbranche derzeit unter Nachfrageschwäche. Und eigentlich dominieren in der Branche die Abwärtstrends. Doch Intuitive Surgical ist gegen den Strom unterwegs, läuft von einem Allzeithoch zum nächsten. Der Haken dabei: Die Bewertung und die Ergebnisse geben das in dieser Dimension nicht her. Eine Trading-Chance Short.

Intuitive Surgical entwickelt, baut und vertreibt Operationsroboter, die im Rahmen minimalinvasiver Chirurgie arbeiten, es handelt sich dabei um das sogenannte „Da Vinci“-System. Das lukrative dabei ist, dass es mit dem Verkauf eines solchen Systems nicht getan ist, denn die für die Operationen nötigen Verbrauchsteile werden ebenso von Intuitive Surgical geliefert, d.h. man verdient an jeder mit den Systemen durchgeführten Operation wieder mit. Hinzu kommt, dass das Unternehmen die Möglichkeiten des Da Vinci-Systems sukzessiv über die bisherigen Anwendungsbereiche hinaus erweitert. Damit ist Intuitive Surgical als mittelfristiges Investment hoch interessant. Grundsätzlich.

Von einem Rekordhoch zum nächsten … die Analysten kommen nicht hinterher

Aber nicht zu jedem Preis. Basierend auf der aktuellen, durchschnittlichen Schätzung des Gewinns pro Aktie für 2024 liegt die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis momentan um 78. Das ist teuer. Umso teurer, als man seitens der Experten davon ausgeht, dass frühere, rasante Wachstumsraten, die eine solche Bewertung rechtfertigten, jetzt deutlich moderater ausfallen. Zwischen 10 und 20 Prozent sieht man den Gewinn pro Aktie in diesem und den beiden kommenden Jahren zulegen. Das würde ein Kurs/Gewinn-Verhältnis um 40 noch akzeptabel machen. Aber nicht eines, das fast doppelt so hoch liegt.

Daher kann es nicht wundern, dass die Intuitive Surgical-Aktie bei ihrem Höhenflug mittlerweile am durchschnittlichen Kursziel der Experten vorbeigelaufen ist. Das liegt bei 430 US-Dollar … und bedenkt man, dass so mancher Analyst sein Ziel umgehend einfach höher setzt, wenn das bisherige überboten ist (auch, wenn sich seitens der Rahmenbedingungen nichts geändert hat), ist das ein Wort. Hinzu kommt die Chart- und Markttechnik:

Das obere Ende des Trendkanals könnte noch drin sein … muss es aber nicht

Die Intuitive Surgical-Aktie hatte im April eine Korrektur vollzogen, dann aber auf Höhe mittelfristiger Supportlinien sauber wieder nach oben gedreht und das bisherige Rekordhoch überboten. Das ist bislang ein tadelloses Bild, weswegen man mit einem Short-Trade auch definitiv antizyklisch agieren würde. Aber die Aktie ist markttechnisch heiß gelaufen, hat in kurzer Zeit viel Gewinn gebracht und ist zu hoch bewertet … das schreit förmlich nach Gewinnmitnahmen der Bullen und damit nach einer Korrektur. Aber wann?

Quelle: marketmaker pp4

Theoretisch könnte die Aktie nach dem Motto „wenn schon überbewertet, dann richtig“ noch an die aktuell bei 478 US-Dollar verlaufende, obere Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals laufen. Aber sie muss es keineswegs. Erstens ist diese Linie noch nicht bestätigt, also nur ein theoretisches Kursziel. Zweitens endet das zweite Quartal übermorgen. Dass man stark gelaufene Aktien zum Quartalsultimo bei institutionellen Investoren übergewichtet (das Phänomen nennt man Window Dressing) ist nicht untypisch. Dass man dann aber zum neuen Quartal neu denkt, zu heiß gelaufene Aktien abstößt und in günstigere Titel und Branchen umschichtet, auch. Sehr gut möglich also, dass die Tage dieser Super-Hausse gezählt sind.

Ein antizyklischer Short-Trade mit zunächst weitem Stop Loss

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 553,103 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,86. Den Stop Loss würden wir bei 506 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0700 einem Kurs von ca. 4,35 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Intuitive Surgical lautet PC3WSF.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 478,00 US-Dollar

Unterstützungen: 403,76 US-Dollar, 364,17 US-Dollar, 358,07 US-Dollar, 352,32 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Intuitive Surgical

Basiswert Intuitive Surgical WKN PC3WSF ISIN DE000PC3WSF7 Basispreis 553,103 US-Dollar K.O.-Schwelle 553,103 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,86 Stop Loss Zertifikat 4,35 Euro

