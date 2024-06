Dax-Widerstand: 18.360 18.500 Dax-Unterstützung: 18.080 17.650

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich gestern Nachmittag wieder berappeln und mit Rückenwind von der Wall Street zurück über 18.250 Punkte klettern. Diese Bewegung setzt sich heute Vormittag weiter fort, der Index legt deutlich zu und steigt über 18.300 Punkte nach einer zunächst uninspirierten Eröffnung.

Dax-Ausblick:

Im Stundenchart des deutschen Leitindex ist zum Quartalsende ein eher seltenes, so genanntes Megaphon-Pattern auszumachen.

Ein Megaphon-Pattern in der technischen Analyse ist ein charttechnisches Muster, das sich durch eine sich erweiternde Preisstruktur auszeichnet. Es wird auch als „umgekehrtes symmetrisches Dreieck“ oder „expandierendes Dreieck“ bezeichnet. Dieses Muster entsteht, wenn der Preis in einer zunehmend volatilen und unsicheren Marktphase sowohl höhere Hochs als auch tiefere Tiefs bildet, was auf ein wachsendes Maß an Unsicherheit und mögliche starke Marktschwankungen hinweist.

In welche Richtung diese Kursformation aufgelöst werden wird dürfte primär von den um 14:30 Uhr anstehenden US-Inflationsdaten (PCE-Kernrate) abhängen. Aber auch Kapitalflüsse zum Quartalsende inklusive window dressing könnten eine Rolle spielen am Nachmittag. Entsprechend bleibt vorerst weiter Defensive Trumpf!

Quelle: Tradingview

