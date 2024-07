EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Sachkapitalerhöhung um 103.186 Aktien gegen Einbringung einer Forderung

EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

123fahrschule SE: Sachkapitalerhöhung um 103.186 Aktien gegen Einbringung einer Forderung



01.07.2024 / 18:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

Sachkapitalerhöhung um 103.186 Aktien gegen Einbringung einer Forderung der Verkäufer der Foerst GmbH in Höhe von EUR 387.980,63 im Zusammenhang mit dem Erwerb der Foerst GmbH in die 123fahrschule SE.

Der Ausgabebetrag beträgt EUR 3,76 je auszugebender neuer Aktie

Lock-Up-Vereinbarung bis 31.12.2024 über 50 % der neu auszugebenden Aktien



Köln/Frankfurt am Main, 1. Juli 2024 – Der Vorstand der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von aktuell EUR 4.875.560,00 um EUR 103.186,00 durch Ausgabe von 103.186 Aktien zum rechnerischen Ausgabepreis von EUR 3,76 je auszugebender Aktie gegen Sacheinlage zu erhöhen. Gegenstand der Sacheinlage ist eine Forderung der Verkäufer der Foerst GmbH gegen die 123fahrschule Holding GmbH in Höhe von EUR 387.980,63. Für 50 % der auszugebenden Aktien haben die Verkäufer mit der Gesellschaft eine Lock-Up-Vereinbarung mit einer Laufzeit bis 31.12.2024 abgeschlossen.

Die Gesellschaft war dem Kaufvertrag in Bezug auf die Foerst GmbH auf Seiten der 123fahrschule Holding GmbH beigetreten, der die Zahlung des Kaufpreises in Aktien als Option bereits vorsah. Der sich aus der Höhe der Forderung und der Anzahl der auszugebenden Aktien ergebende rechnerische Ausgabepreis von EUR 3,76 je auszugebender Aktie wurde auf Basis des durchschnittlich-gewichtete XETRA Börsenkurses der Aktie der 123fahrschule SE in dem Zeitraum von vier Wochen vor dem Tag der heutigen Beschlussfassung ermittelt und nach pflichtgemäßer Prüfung durch den Vorstand und eigenen Erwägungen des Aufsichtsrats festgelegt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.

Die Sachkapitalerhöhung soll zeitnah nach der Eintragung in das Handelsregister umgesetzt werden.

Kontakt:

123fahrschuleSE

IhrAnsprechpartner:Boris Polenske

Tel: 0221-177357-60 | ir@123fahrschule.de | www.123fahrschule.de

MehrInfosunter:www.123fahrschule.de

Überdie123fahrschuleSE

Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

Ende der Insiderinformation

