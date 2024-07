EQS-News: Branicks Group AG: Voll auf Kurs mit Verkäufen und finanzieller Konsolidierung

EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien

Branicks Group AG: Voll auf Kurs mit Verkäufen und finanzieller Konsolidierung



01.07.2024 / 08:46 CET/CEST

Branicks Group AG: Voll auf Kurs mit Verkäufen und finanzieller Konsolidierung

Deutlich mehr als die Hälfte des Transaktionsziels im Eigenbestand zur Jahresmitte erreicht

Weitere Verkäufe in der Pipeline

Finanzielle Konsolidierung im Plan

Frankfurt am Main, 1. Juli 2024. Die Branicks Group AG („Branicks“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat ihr Verkaufsziel für 2024 im Eigenbestand (Commercial Portfolio) in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres bereits zu weit über 50% erreicht. In dem allmählich anziehenden Transaktionsmarkt hat Branicks in der ersten Jahreshälfte Verkäufe von mehr als 300 Mio. Euro beurkundet. Als Verkaufsziel für das gesamte Jahr hatte Branicks in seinem Jahresausblick für das Commercial Portfolio 500-600 Mio. Euro als Ziel ausgegeben.

Einen wesentlichen Beitrag hat der Verkauf eines Pakets von 12 Logistik-Immobilien aus dem Portfolio der VIB Vermögen AG (VIB), an der Branicks rund 69% hält, an den internationalen Logistik-Immobilienentwickler P3 Logistic Parks geleistet. Der Verkauf wurde im Juni beurkundet und heute von der VIB berichtet.

Darüber hinaus sind weitere Verkäufe in der Pipeline.

Die erfolgreiche Transaktions-Performance stützt den plangemäßen Fortschritt bei der finanziellen Konsolidierung von Branicks. So konnten zum Ende des zweiten Quartals weitere 40 Mio. Euro der Bridge-Finanzierung für die VIB-Vermögen zurückgezahlt werden, nachdem bereits im ersten Quartal 40 Mio. Euro getilgt worden waren. Gemäß dem aufgestellten und beschlossenen Restrukturierungsplan auf Basis der von unabhängigen Experten geprüften Unternehmensplanung wird der Restbetrag der Bridge-Finanzierung in Höhe von 120 Mio. Euro spätestens bis Ende 2024 abgelöst werden.

„Bereits zur Mitte des Geschäftsjahres haben wir weit über die Hälfte unseres Verkaufsziels im Commercial Portfolio für 2024 beurkundet, und unsere Verkaufs-Pipeline ist weiterhin gut gefüllt. In dem zunehmend in Gang kommenden Transaktionsmarkt sind wir ausgezeichnet unterwegs. Unsere finanzielle Konsolidierung kommt plangemäß voran. In Verbindung mit unserem bereits um die Asset-Klasse Renewables verbreiterten strategischen Fokus gewinnt die Branicks Group AG Schritt für Schritt neue Konturen und positioniert sich aktiv für die Zukunft“, kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende von Branicks.

Über die Branicks Group AG

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.03.2024 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 13,1 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind ausgezeichnet mit renommierten Nachhaltigkeits-Zertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

