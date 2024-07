EQS-News: Semperit schließt Verkauf des verbliebenen Medizingeschäfts ab

EQS-News: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Verkauf

Semperit schließt Verkauf des verbliebenen Medizingeschäfts ab



01.07.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Semperit schließt Verkauf des verbliebenen Medizingeschäfts ab

Wien, 1. Juli 2024 – Semperit hat den Verkauf des Medizingeschäfts komplett abgeschlossen und die noch verbliebene Produktion und Verpackung von Operationshandschuhen wie vereinbart an den Käufer des gesamten Medizingeschäfts, die südostasiatische Harps Global, übergeben. Diese Tätigkeiten wurden zuletzt als Auftragsfertigung für Harps Global durchgeführt und waren im aufgegebenen Geschäftsbereich „Surgical Operations“ zusammengefasst.

„Nachdem wir bereits 2023 den Großteil des Handschuhgeschäfts an Harps verkauft und übergeben haben, konnten wir nun auch den verbliebenen Teil frühzeitig in die Hände des neuen, verantwortungsvollen Eigentümers legen und die Auftragsfertigung beenden. Damit ist Semperit aus dem Handschuhgeschäft komplett ausgestiegen, und wir konzentrieren uns zu 100% auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie als führender Spezialist von Elastomer-Produkten für die Industrie“, sagt Semperit-CEO Karl Haider.

Das zweite und finale Closing zum Verkauf des Medizingeschäfts fand mit Wirkung zum 30. Juni 2024 statt und umfasste den Betrieb zur Lohnfertigung von Operationshandschuhen im österreichischen Wimpassing und die 100%ige Beteiligung an der ungarischen Sempermed Kft., die deren Verpackung im ungarischen Sopron vornimmt. Der Verkaufspreis (Cash and Debt Free) beläuft sich auf 7 Mio. EUR und unterliegt üblichen Preisanpassungsmechanismen.

Für Rückfragen:



Director Group Communications, IR and Brands / Spokeswoman

+43 676 8715 8257

bettina.schragl@semperitgroup .com Bettina SchraglDirector Group Communications, IR and Brands / Spokeswoman+43 676 8715 8257

Director Investor Relations



+43 676 8715 8310

judit.helenyi@semperitgroup.com Judit HelenyiDirector Investor Relations+43 676 8715 8310

www.semperitgroup.com

www.linkedin.com/company/semperit-ag

Über Semperit



Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Großserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.300 Mitarbeiter und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 721,1 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 71,8 Mio. EUR.

01.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: Semperit AG Holding Am Belvedere 10 1100 Wien Österreich Telefon: +43 1 79 777-310 Fax: +43 1 79 777-602 E-Mail: judit.helenyi@semperitgroup.com Internet: www.semperitgroup.com ISIN: AT0000785555 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1936229

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1936229 01.07.2024 CET/CEST