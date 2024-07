Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube-Kommentaren wünscht. Heute geht es um den chinesischen e-Commerce-Riesen Alibaba. In den letzten zehn Jahren ist der Umsatz von 10,1 Mrd. USD auf über 130 Mrd. USD geklettert, der Aktienkurs ist aber von 92 USD auf 72 USD gefallen. Martin schaut in der heutigen Episode darauf, was hier nicht stimmt und ob es interessantere Kandidaten im chinesischen e-Commerce-Bereich gibt.