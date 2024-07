Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.07.2024 Kursziel: 87,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA) Roadshow-Feedback: Management zeigt sich weiter zuversichtlich - Neue Marke zum Caravan Salon 2024 Wir hatte letzte Woche die Möglichkeit, mit dem CEO und dem IR von Knaus Tabbert in Köln und Düsseldorf auf Roadshow zu gehen. Das Management zeigte sich im Rahmen der Investorengespräche weiterhin zuversichtlich bezüglich der Branchenentwicklung im Allgemeinen und der Entwicklung von Knaus Tabbert im Speziellen. Die wesentlichen Themen in den Diskussionen waren: Auftragslage und weitere Entwicklung: Mit frischen Eindrücken aus den eben abgeschlossenen Händlertagen machte das Management im Hinblick auf die laufende Entwicklung einen zufriedenen Eindruck. Die Branche sei entsprechend der Erwartungen wieder im Wettbewerb angekommen. Die Zulassungszahlen zeigen weiterhin ein stabile bis leicht positive Entwicklung, was sich mit unseren Erwartungen für das Gesamtjahr deckt. Zwar dürfte der Bereich Reisemobile branchenweit noch von Rückständen aus den Jahren 2022 und 2023 profitieren, der Bereich Caravan u.E. jedoch ein vergleichsweise unverfälschtes Bild der Nachfrage geben, da diese nicht im gleichen Maße von den Lieferrestriktionen betroffen waren. Eher das Gegenteil dürfte der Fall gewesen sein, da Knaus Tabbert und viele andere Hersteller die nicht genutzte Kapazität der Reisemobile für die Produktion von Caravans genutzt hatten und der Markt in Europa daher in den vergangen Quartalen eher überversorgt gewesen sein dürfte. [Grafik] Neben den Zulassungszahlen geben auch die Buchungsdaten der eigenen Vermietplattform Zuversicht, die für die Sommersaison 2024 mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten ein ungebrochenes Interesse an dieser Reiseform verdeutlichen, was zu den Zahlen der Campingplatzübernachtungen des Statistischen Bundesamtes passt, die in 2023 ein Wachstum von 5,3% verzeichneten. U.E. ist der Investment Case von KTA eine nachhaltige Wachstumsstory und daher nicht auf die Jahre 2024 und 2025 beschränkt. Neben den fortlaufenden Innovationen, der sehr erfolgreichen Entwicklung von Morelo, sowie der neuen Marke (siehe S. 2) sehen wir Asien als attraktiven Markt für die Knaus Tabbert Gruppe. Das Unternehmen erfährt in Malaysia große politische Unterstützung bei der Schaffung der notwendigen strukturellen Voraussetzung. Das Land ist nicht nur als Absatzmarkt interessant, sondern bietet durch die Nähe zu bedeutenden Zulieferindustrien in Asien große Vorteile und erleichtert den Zugang zu bereits gut entwickelten Märkten wie Südkorea, Japan und Australien. Fokus auf Bilanzqualität: Knaus Tabbert beabsichtigt, das aktuelle Jahr der Konsolidierung für eine Verbesserung der Bilanzqualität zu nutzen. Der Fokus in 2022 und 2023 lag im Wachstum und dem Aufbau von Sicherheitsbeständen, um eine Lieferfähigkeit zu gewährleisten. Da nun die Lieferketten wieder weitestgehend ungestört laufen, sollen die Bestände zurückgefahren und die allgemeine Produktionseffizienz gesteigert werden. Da aktuell auch keine weiteren Kapazitätsausweitungen notwendig sind, sollten die im Vergleich zu den Vorjahren geringeren Investitionen zu einem deutlich verbesserten Free Cash Flow führen. Neben der Ausschüttungsquote von rund 50% des Nettoergebnisses dürfte der freie Cash Flow zum Deleveraging genutzt werden, sodass wir für das laufende Jahr wieder einen Net Debt/EBITDA von deutlich unter 2 erwarten. Neue Marke wird auf der Caravan Salon Düsseldorf präsentiert: Knaus Tabbert wird die bereits angekündigte neue Marke in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt bringen. Das Konzept der dann sechsten Marke des Konzerns soll im Rahmen der weltgrößten Messe für mobiles Reisen in Düsseldorf vorgestellt werden. Die ersten Modelle werden dann im vierten Quartal im Rahmen eines gesonderten Händlerevents präsentiert. Die Präsentation abseits der traditionellen Händlertage in Bad Griesbach im Juni zeigt u.E., dass KTA mit der Marke einen differenzierten Vertriebsansatz fahren möchte, der zum einen nicht das bestehende Händlernetz kanibalisieren soll und zum anderen einen anteiligen Direktvertrieb zulässt. Die Marke soll insbesondere eine jüngere Zielgruppe anziehen und dürfte u.E. entsprechend auch für die großen Vermieterflotten von Interesse sein. Der Absatz von Neufahrzeugen in die Vermietungsbranche macht etwa ein Drittel der Umsätze der Gruppe aus. Fazit: Die Kursentwicklung von Knaus Tabbert und dem europäischen Wettbwerber Trigano zeigt, dass der Markt bezüglich der Nachfrageentwicklung nicht nur skeptisch ist, sondern einen deutlichen Gewinneinbruch für die Unternehmen einpreist. Die aktuellen Finanzkennzahlen und Orderbücher, die Zulassungszahlen sowie der ungebrochene Trend zum mobilen Reisen deuten aktuell nicht auf eine solche Entwicklung hin, was durch die hohe Nachfrage auf den Vermietungsplattformen sowie die Übernachtungszahlen auf Campingplätzen gestützt wird. Wir bleiben daher zuversichtlich, dass das Unternehmen die Jahresziele im Rahmen der Q2-Zahlen im August bestätigen wird und halten unsere Prognosen weiterhin für erreichbar. 