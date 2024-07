Dax-Widerstand: 18.460 18.500 Dax-Unterstützung: 18.080 17.950

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung zum Chartbild des Dax ("Die Kurs-Euphorie verpufft - weitere Abgaben wahrscheinlich") lautete wie folgt:

Der Abverkauf in der ersten Handelsstunde (Dreieck rot im Chart) belegt ein erhöhtes Verkaufsinteresse im Bereich 18.350 bis 18.460 Punkte und sollte in den kommenden Stunden und Tagen aus charttechnischer Sicht weitere Abgaben nach sich ziehen. So lange den Käufern nun kein schnelles Comeback inklusive Stundenschlusskurs oberhalb von 18.460 Punkten gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstands südwärts in den Bereich 18.220 bis 18.260 Punkte, potenziell deutlich tiefer.

Nach dem Abverkauf am Vormittag bekam der Dax gestern durch eine festere Wall Street keinen weitern Abwärtsdruck. Die favorisierte Verkaufswelle kam erst heute Vormittag. Der Xetra-Dax verliert in den ersten beiden Handelsstunden circa 120 Punkte.

Dax-Ausblick:

Die wenig dynamische Erholungsbewegung in den vergangenen beiden Handelswochen trägt nach wie vor lediglich einen eher korrektiven Charakter. Früher oder später sollte sie noch einmal von einer weiteren Verkaufswelle Richtung 17.900 Punkte abgelöst werden.

Nach dem Fehlausbruch nach oben zum Wochenstart könnte diese Verkaufswelle nun bereits schon in vollem Gange sein. Ein erstes Warnsignal für die Verkäufer wäre ein erneuter Anstieg über 18.360 Punkte. Prozyklische Kaufsignale entstehen jedoch erst oberhalb von 18.460 Punkten - dem gestrigen Tageshoch.

Unterhalb dieser Marke ist der Weg des geringsten Widerstands in den kommenden Tagen zunächst weiter südwärts in den Bereich 17.900 bis 17.950 Punkte. Die Verkäufer haben aktuell die besseren Karten aus charttechnischer Sicht.

