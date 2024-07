Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

LLB übernimmt Zürcher Kantonalbank Österreich AG



02.07.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vaduz, 2. Juli 2024. Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100 Prozent der Aktien der Zürcher Kantonalbank Österreich AG mit Standorten in Salzburg und Wien unterzeichnet. Mit dieser strategiekonformen Transaktion wird die LLB-Gruppe ihr Geschäftsvolumen um rund CHF 3 Mia. erhöhen. Die LLB Österreich baut damit ihre Stellung als eine der führenden Vermögensverwaltungsbanken in Österreich weiter aus.

Die LLB-Gruppe ist seit 2009 mit ihrer Tochtergesellschaft Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG am Standort Wien aktiv und hat in den letzten 15 Jahren das Vermögensverwaltungsgeschäft in Österreich durch starkes organisches Wachstum und durch Akquisitionen signifikant ausgebaut. Gabriel Brenna, CEO der LLB-Gruppe, erklärt: "Nach der Akquisition der Semper Constantia Privatbank im Jahr 2018 und der Übernahme von Private-Banking-Kunden der Credit Suisse im Jahr 2021 unternehmen wir einen weiteren Schritt für akquisitorisches Wachstum in Österreich und unterstreichen damit die strategische Bedeutung des österreichischen Marktes für die LLB-Gruppe."

Stärkung des Heimmarktes Österreich Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG beschäftigt rund 120 Mitarbeitende. Sie stellt mit ihrer starken Positionierung im Private Banking und ihrer Kompetenz im Asset Management für die LLB-Gruppe eine ideale Erweiterung der Aktivitäten in Österreich dar. Die Kunden setzen sich primär aus wohlhabenden österreichischen und deutschen Privatkunden zusammen. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio sowie die Beratungsphilosophien der ZKB Österreich sind mit der Ausrichtung der LLB Österreich kompatibel beziehungsweise bilden komplementäre Elemente zum bestehenden Service-Angebot. Die ZKB Österreich wird zu einem gezielten Ausbau und zur Weiterentwicklung des Standorts Salzburg beitragen, so dass die LLB Österreich an den beiden wichtigsten Wealth-Management-Standorten in Österreich über eine starke Präsenz verfügen wird.

Übernahme erfolgt in zwei Schritten Die Transaktion gestaltet sich – vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen – wie folgt: In einem ersten Schritt übernimmt die LLB AG die Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Die Übernahme umfasst Kundenvermögen in der Grössenordnung von insgesamt rund EUR 3.1 Mia. (rund CHF 3.0 Mia.) In einem zweiten Schritt ist geplant, die ZKB Österreich mit der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG zu fusionieren.

Kunden profitieren von hervorragenden Dienstleistungen und hoher Bonität In Anbetracht der ähnlichen Eigentümerstrukturen, der übereinstimmenden Geschäftsmodelle und Märkte, Unternehmenskulturen und Dienstleistungspaletten ist die LLB-Gruppe überzeugt, dass sie die Kontinuität in der hochwertigen Betreuung der heutigen Kundschaft der Zürcher Kantonalbank Österreich AG fortführen und gleichzeitig den Mitarbeitenden als wertebasierte Unternehmung interessante und wertvolle Zukunftsperspektiven bietet.

Natalie Flatz, Vorsitzende des Aufsichtsrats der LLB Österreich, stellt fest: "Für die LLB-Gruppe ist dies der nächste logische Schritt um unsere Position als eine der führenden Vermögensverwaltungsbanken in Österreich weiter auszubauen. Mit unserer mehrfach ausgezeichneten Vermögensverwaltung, unserer Expertise in den Bereichen Immobilien und Family Services sowie mit dem Fonds Powerhouse der LLB-Gruppe erhalten unsere Kunden ein einzigartiges Angebot an Anlagekompetenz und massgeschneiderter Beratung. Wir freuen uns sehr, unsere neuen Kunden und Mitarbeitenden willkommen zu heissen und gemeinsam weiter zu wachsen."

Florence Schnydrig Moser, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Zürcher Kantonalbank Österreich AG: "Mit der LLB haben wir eine starke Partnerin für eine langfristig erfolgreiche Zukunft gefunden. Die LLB steht als traditionsreichste Bank Liechtensteins und mit einem Moody's Rating von Aa2 für Sicherheit und Stabilität. Ich bin überzeugt, dass sich dieser Zusammenschluss sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Kundinnen und Kunden positiv auswirken wird."

Die aktuelle Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bundeswettbewerbsbehörde und die Aufsichtsbehörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Er wird in bar abgegolten. Die Tier-1-Ratio der LLB-Gruppe wird um rund 1 Prozent abnehmen und übertrifft weiterhin deutlich das Ziel von über 16 Prozent.

Wichtige Termine

• Montag, 26. August 2024, Veröffentlichung Halbjahresergebnis 2024

• Mittwoch, 16. April 2025, 33. ordentliche Generalversammlung

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'213 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 31. Dezember 2023 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 102.2 Mia.

Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG ist mit einem betreuten Vermögen von über EUR 32 Mia. (Stand 31.12.2023) und mehr als 230 Mitarbeitenden eine der führenden Vermögensverwaltungsbanken in Österreich. Als 100-prozentige Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), Vaduz, profitiert die LLB Österreich zusätzlich von der Stabilität und hervorragenden Bonität ihrer Eigentümerin und kann auf die über 160-jährige Erfahrung des traditionsreichsten Finanzinstituts im Fürstentum Liechtenstein bauen. Seit 2009 ist Österreich neben Liechtenstein und der Schweiz einer der drei erklärten Heimmärkte der LLB-Gruppe.

Kontakt Liechtensteinische Landesbank AG Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications & Sustainability T +423 236 82 09 |ir@llb.li | llb.li

