Trading-Chance Salesforce: Die Bären könnten jetzt jederzeit zurückkommen

Der IT- und Cloud-Spezialist Salesforce hatte Ende Mai gemischte Zahlen für das erste und einen schwachen Ausblick für das hier bis zum 31.7. laufende, zweite Geschäftsjahresquartal vorgelegt und brach haltlos ein. Wie in einer Hausse typisch kamen die Käufer sofort zurück. Aber das schwache Quartal bleibt als Fakt … und der Kurs hat eine sehr markante Widerstandszone erreicht.

Salesforce, ein Anbieter von unternehmensspezifischen Lösungen im Bereich Cloud-Computing, wächst vom Umsatz her seit Jahren wie auf Schienen, das wird auch in dem aktuellen, am 31.1.2024 begonnenen Geschäftsjahr so sein. Das Problem ist, dass der Aktienkurs zwischen Ende Oktober und Anfang März derart durch die Decke gegangen war, dass die Bewertung trotz mit dem Umsatz mit steigender Unternehmensgewinne gefährlich hoch war. Das führt zu dem Risiko scharf negative Reaktionen bei der geringsten Enttäuschung. Und genau dazu kam es Ende Mai.

Die Brötchen fallen kleiner aus als gedacht

Während die Ergebnisse des ersten Geschäftsjahresquartals seitens des Umsatzes im Rahmen und in Bezug auf den Gewinn pro Aktie ein wenig über den Prognosen lagen, bewegte sich der Ausblick auf das laufende Quartal unter den Prognosen: Salesforce sah den Umsatz im Bereich 9,20 bis 9,25 Milliarden, die Analysten waren von 9,35 Milliarden ausgegangen. Und beim Gewinn pro Aktie lag die neue Guidance bei 2,34 bis 2,36 US-Dollar, die Experten hatten im Schnitt 2,40 US-Dollar gesehen.

Das war alles nur geringfügig weniger als die Prognosen zuvor avisiert hatten. Aber bei Aktien mit sehr starken Aufwärtstrends liegen die eigentlichen Erwartungen der Anleger (die sogenannten „whisper numbers“) oft deutlich höher. Kein Wunder also, dass die eher hoch bewertete Aktie deutlich einbrach. Zwar folge die Gegenbewegung auf dem Fuße. Aber es ist eben bislang genau das: eine Gegenbewegung und keine Trendwende.

„Gap Close“ bereits fast vollzogen

Die Käufe führten dazu, dass die negative Reaktion auf die geringer als gedacht ausgefallene Quartalsprognose aktuell fast komplett aufgeholt ist. Das indes ist charttechnisch eher ein Argument für das bärische Lager, ab jetzt wieder aktiv zu werden als für die Bullen, um weiter zu kaufen, denn:

Wird ein „Gap“, also eine Kurslücke, geschlossen, kann der Trend in die vorherige Richtung weitergehen, so eine Trader-Regel. In diesem Fall würde das noch dadurch begünstigt, dass die Aktie aktuell markttechnisch überkauft ist … sich die Gegenbewegung als „Bear Flag“, also als eine konsolidierende Flagge innerhalb eines Abwärtstrends, darstellt … und das obere Ende des Gaps nicht alleine steht, sondern mit Widerständen aus der Zeit der Jahreswende, der kurzfristigen Abwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie eine markante Widerstandszone bildet. Eine Gemengelage, die für risikofreudige Trader eine spannende Trading-Chance auf der Short-Seite darstellt.

Short-Trade mit Risiko-Puffer zur entscheidenden Widerstandszone

Für diese Trading-Chance schlagen wir ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 341,549 US-Dollar aktuell einen Hebel von 2,93 ausweist. Den Stop Loss platzieren wir bei 282 US-Dollar in der Aktie, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0720 USD) einem Kurs von ca. 5,45 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Salesforce Short-Zertifikats lautet HD20ZH.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 263,43 US-Dollar, 268,36 US-Dollar, 270,50 US-Dollar

Unterstützungen: 240,62 US-Dollar, 212,00 US-Dollar, 193,68 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf die Salesforce-Aktie

Basiswert Salesforce WKN HD20ZH ISIN DE000HD20ZH4 Basispreis 341,549 US-Dollar K.O.-Schwelle 341,549 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 2,93 Stop Loss Zertifikat 5,45 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.