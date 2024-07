Nach der eher kalten Dusche vom Vortag dürfte es für die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte dank positiver Vorgaben der US-Börsen wieder etwas angenehmer werden. Der X-Dax signalisierte den Dax zuletzt 0,4 Prozent höher auf 18.241 Punkte.

Am Dienstag war der Dax bis auf 18.030 Punkte gefallen, bevor sich am Nachmittag wieder ein paar Käufer fanden. Nach oben gilt es, das Vortageshoch bei 18.286 Punkte und die neun Punkte darüber liegende 21-Tage-Linie zu übertreffen. Dabei könnte wie bereits am Dienstagnachmittag der Schwung der US-Technologiewerte helfen. Neben allgemein starken Halbleiterwerten fiel vor allem Tesla mit einem Kursplus von gut 10 Prozent auf. Damit honorierten die Anleger unerwartet gute Auslieferungszahlen im ersten Quartal. Gleichwohl bleibt die Unsicherheit mit Blick auf die politische Lage in Frankreich.

Als wichtigsten Kurstreiber für die Wall Street am Vorabend sieht Analyst Thomas Altmann von QC Partners Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell beim Notenbanker-Treffen im portugiesischen Sintra.

Vor allem angesichts der Äußerungen zum sich abkühlenden Arbeitsmarkt und zu den Risiken einer zu späten ersten Zinssenkung sehen die Börsianer ihre Erwartung eines ersten Zinsschrittes im September bestätigt.

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von BMW einen Blick wert sein. Der Autobauer setzte in den USA im zweiten Quartal 3,7 Prozent mehr Fahrzeuge ab. Wachstumstreiber waren erneut die vollelektrischen Autos. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die BMW-Papiere im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 0,4 Prozent.

Die Anteilsscheine von Rheinmetall gewannen nach einer positiven Analystenstudie auf Tradegate 1,2 Prozent. Die jüngste Kursschwäche eröffne eine gute Kaufgelegenheit, glaubt Morgan-Stanley-Analystin Marie-Ange Riggio, die ein Kurspotenzial von rund 32 Prozent sieht. Dank der hohen Verteidigungsausgaben vieler Staaten sei die Geschäftsentwicklung des Rüstungskonzerns gut vorhersehbar. Zudem seien die Geschäfte von Rheinmetall mittlerweile weniger schwankungsanfällig, so Riggio.

Der Leasingspezialist Grenke erwirtschaftete im zweiten Quartal spürbar mehr Neugeschäft als ein Jahr zuvor und profitierte dabei von Zuwächsen insbesondere in Südeuropa. Vorstandschef Sebastian Hirsch sagte laut Mitteilung, das Ergebnis sei "ein Etappensieg auf dem Weg zu unserem ehrgeizigen Jahresziel, über drei Milliarden Euro Neugeschäft einzufahren". Die Zahlen seien gut genug, um den Chartwiderstand von 21 Euro zu überwinden, kommentierte ein Händler in einer ersten Reaktion am Morgen. Auf Tradegate sprangen die Grenke-Titel um 5,0 Prozent nach oben.

Gewinne an der Wall Street

Am Dienstag haben sich die US-Aktienmärkte erst im späten Handel für den Weg nach oben entschieden. Der techlastige Nasdaq 100 knüpfte dagegen schon im frühen Handel an die Gewinne vom Wochenauftakt an und nahm Kurs auf ein Rekordhoch. An diesem scheiterte der Index mit nur sieben Punkten an einem neuen Rekordhoch.

Wegen des Nationalfeiertags am 4. Juli wird heute nur verkürzt gehandelt. Die NYSE schließt um 13 Uhr Ortszeit. Das ist 19 Uhr MEZ, statt wie gewohnt um 22 Uhr MEZ. Am Donnerstag bleiben die Börsen geschlossen.

Überwiegend Gewinne an Asiens Börsen

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch überwiegend zugelegt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 40.616 +1,35 Prozent Hang Seng 17.968 +1,12 Prozent CSI 300 3.464 -0,22 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 130,45 -0,03 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,601 -0,21 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,441 +0,12 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0739 -0,06 Prozent USD / JPY 161,80 +0,22 Prozent EUR / JPY 173,76 +0,17 Prozent

Rohöl

Sorte Preis Veränderung Brent 86,67 USD +0,43 USD WTI 83,19 USD +0,38 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 68 (69) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 71 (105) EUR - 'HOLD'

- MORGAN STANLEY STARTET RHEINMETALL MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 636 EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 48,50 (51) EUR - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS SENKT SPIRIT AEROSYSTEMS AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 37 USD

- CITIGROUP SENKT SPIRIT AEROSYSTEMS AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 37,25 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 67 (61) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT JD SPORTS FASHION AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 110 PENCE

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 132 (139) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS STARTET ANDRITZ MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 61 EUR

- BARCLAYS STARTET VALMET MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 19 EUR

- CITIGROUP HEBT DIAGEO AUF 'BUY' - ZIEL 3000 PENCE

- GOLDMAN SENKT SINCH AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 22 (28) SEK

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 880 (780) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 95,90 (95,60) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 146 (161) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6650 (6610) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 640 (670) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY NIMMT ENI MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 17,30 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT 3I GROUP AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 3192 PENCE

- RBC HEBT L'OREAL AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 410 (340) EUR

- STIFEL STARTET ASM INTERNATIONAL MIT 'BUY' - ZIEL 800 EUR

- UBS SENKT POSTNL AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 1,10 (1,35) EUR

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Grenke, Q2 Neugeschäft

10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung

11:00 DEU: Krones, Kapitalmarkttag

Termine Konjunktur

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 6/24

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 6/24

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 6/24

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/24

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 6/24

12:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2024, Dresden

14:15 USA: ADP Beschäftigung 6/24

14:30 USA: Handelsbilanz 5/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 6/24 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/24

16:00 USA: ISM Service Index 6/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 12.6.24

Redaktion onvista/dpa-AFX