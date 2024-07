Hidden Champion hautnah: LIVE-Webinar mit dem CFO von RATIONAL

„Gegessen und getrunken wird immer“: Diese Börsenweisheit ist nicht von der Hand zu weisen und macht Unternehmen in diesem Sektor besonders krisenresistent und für Anleger interessant. Die Rational AG (WKN: 701080) gehört hier zu den absoluten Hidden Champions der Branche!

Der Leistungsausweis von 12,3 % p. a. plus Dividende über die letzten 19 Jahre beweist das zweifelsfrei. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten in Form des iHexagon eine Weltneuheit auf den Markt gebracht und setzt sich damit von der Konkurrenz wieder stark ab. Im Rahmen der Aktienwelt360 Unternehmerwochen hast du die Chance, mit dem CFO von Rational, Jörg Walter, zu sprechen: Wie geht der Wachstumspfad weiter? Wie kann sich das Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln? Stelle deine Fragen an das Management!

Rational-Aktie: Was steckt hinter dem Erfolg?

Eine Küche ohne Koch, das klingt nach Zukunftsmusik. Ist aber angesichts des Fachkräftemangels und der bescheidenen Arbeitszeiten eines Kochs – am Wochenende und abends – wahrscheinlich schon in den nächsten Jahren ein brennendes Thema.

Die Rational AG unterstützt Gastronomen bei der Automatisierung der Küche. Wir wollen mit dem Finanzvorstand des Unternehmens, Jörg Walter, über die Entwicklung und die Treiber des profitablen Wachstums sprechen.

Was macht die Stärke des Hidden Champions aus?

Ein Hauptgrund für die beeindruckenden Margen und Renditen des Unternehmens (operative Marge von 25 % und Eigenkapitalrendite von 29 %) liegt in der Qualität der Produkte, die maßgeblich durch die Qualität der Rational-Mitarbeiter beeinflusst wird.

Die Mitarbeiter verstehen sich nicht als reine Angestellte, sondern als Unternehmer im Unternehmen (U.i.U.). Sie übernehmen Verantwortung für das Produkt und stehen sogar mit ihrer Unterschrift auf jedem Gerät für die Qualität des Produktes ein. Das schafft Freude und Motivation bei der Arbeit.

89 % der Rational-Mitarbeiter sind stolz auf ihr Unternehmen und 87 % sind mit den Zielen und der Strategie des Unternehmens einverstanden. Diese einzigartige Kultur führt zu Innovationen und zu einer guten Zukunft des Hidden Champions. Davon haben langfristige Investoren stark profitiert: Die Kursrendite der Rational-Aktie über die letzten zehn Jahre liegt bei 1.321 %! Da ist die Dividende ist noch gar nicht dabei.

