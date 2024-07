Im Juni hat die Europäische Zentralbank zum ersten Mal seit Jahren ihren Leitzins gesenkt – und damit auch Bewegung in die Zinssätze mancher Broker und Banken gebracht. Neobroker Trade Republic etwa senkte sein Angebot für Guthaben auf dem Wertpapierverrechnungskonto im Juni von 4,0 auf 3,75 Prozent.

In dieser Folge besprechen Georg Buschmann und Sophie Schimansky deshalb, was sich auf beim Tages- und Festgeld durch die Zinssenkung der EZB bisher tut – und für wen sich welche Anlageform am besten eignet.

Du hast Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast? Dann schreib uns an redaktion@onvista.de

