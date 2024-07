DAX® - Flagge im Fokus!

Aufgrund des amerikanischen Nationalfeiertages dürften die Umsätze auch hierzulande heute deutlich unterdurchschnittlich ausfallen. Im Vorfeld ging es gestern aber nochmals zur Sache, was sich nicht zuletzt in neuen Allzeithochs beim S&P 500® (5.539 Punkten) und beim Nasdaq-100® (20.187 Punkte) niederschlägt. Von dieser Entwicklung konnte auch der DAX® profitieren. In der Konsequenz stellt das Aktienbarometer die zuletzt immer wieder angeführten Schlüsselbarrieren aus der oberen Begrenzung einer potenziellen Flaggenkonsolidierung (akt. bei 18.364 Punkten) sowie der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.402 Punkten) zur Disposition. Gelingt der Ausbruch, würde die „bullishe“ Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Lohn der Mühen wäre ein erneuter Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 18.893 Punkten. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) fiel der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern in der abgelaufenen Woche sogar – von 44,5 % auf 41,7 % um genau zu sein. Trotz der o. g. Rekordstände ist das Sentiment also keinesfalls euphorisch.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.