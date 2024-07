Spanien erhöht nach Bürgerprotesten Druck auf Kurzzeitvermieter

Madrid (Reuters) - Angesichts des öffentlichen Unmuts über Wohnungsmangel und hohe Mieten will Spanien den Druck auf Kurzzeitvermieter für Touristen erhöhen.

Verbraucherschutzminister Pablo Bustinduy erklärte am Mittwoch, die Regierung werde die Lizenzen der Anbieter auf Mietplattformen wie Airbnb und Booking.com prüfen. "Wenn ein Haus keine Lizenz für den Tourismus hat, sollte die Werbung dafür auf Internetplattformen illegal sein und daher bestraft werden", sagte er dem Sender TVE. Wohnungsbauministerin Isabel Rodriguez erklärte, ein von der Regierung angekündigtes Register für Ferienvermietungen werde frühestens Ende 2025 fertiggestellt sein.

Eine Stellungnahme der genannten Mietplattformen lag zunächst nicht vor. In Spanien sind die Mieten laut der Immobilienwebseite Idealista im Juni durchschnittlich um dreizehn Prozent und in Touristenstädten wie Barcelona und Madrid um achtzehn Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Barcelona kündigte jüngst ein Verbot für die Vermietung von Ferienwohnungen an Touristen an. Bis November 2028 sollen die Lizenzen der derzeit 10.101 für Kurzzeitvermietungen genehmigten Wohnungen aufgehoben werden.

(Bericht von Inti Landauro und Corina Pons; Geschrieben von Scot W. Stevenson; Redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)