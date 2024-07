Trading-Chance Microsoft: Long Kasse machen und die Seite wechseln?

Werbung

Microsoft kann man im Zweifel immer kaufen, sagen sich viele. Kritisch wird es in solchen Fällen aber dann, wenn das viele längst getan haben und der Kurs schneller gestiegen ist als man das vom Unternehmensgewinn erwarten darf. Und in einer solchen Situation wären wir jetzt. Zeit, den satten Gewinn des am 23.4. vorgestellten Long-Trades einzufahren und die Seite zu wechseln.

Wie schon beim letzten Mal am 23. April hervorgehoben, denn das gilt jetzt genauso wie vor gut zwei Monaten: Microsoft gehört zu den ganz wenigen Aktien, die viele Investoren als „quasi unantastbar“ ansehen. Der Umsatz legt mit einer beeindruckenden Konstanz Jahr für Jahr zu. Und auch in eher schwierigen Jahren wie 2023 gelang es dem Softwarekonzern, den Gewinn hoch zu halten. Es wundert also nicht, dass die Aktie im mittel- und langfristigen Zeitraster stetig zulegt. Die Frage ist nur, ob die Aktie in Relation zum Anstieg des Gewinns pro Aktie zu schnell steigt oder nicht.

Kursziele werden oft nicht mit den Fakten, sondern dem Kursanstieg angepasst

Derzeit ist das durchaus so. Denn Microsoft gehört zu den immer weniger werdenden US-Blue Chips, die die vermeintlich ewige Hausse der US-Indizes noch befeuern. Man kauft sie also teilweise nur, um den Markt zu ziehen und nicht mehr, weil man sie als günstig ansieht. Das ist per so schon hoch gefährlich. Da die Bewertung aber in der Tat zu hoch ist, erst recht.

Als wir am 23. April einen Long-Trade vorstellten, lag das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 462 US-Dollar – da ist die Aktie jetzt angekommen. Aktuell, zehn Wochen später, liegt dieses Kursziel aber bereits bei 488 US-Dollar. Zwar waren die Ergebnisse zum ersten Quartal, die Ende April kamen, gut. Aber sie waren nicht unerwartet gut, so dass man dem Anstieg des Kursziels skeptisch gegenübertreten kann, immerhin hat die Aktie auf Basis des im Schnitt von den Experten für 2024 geschätzten Gewinns bereits ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 39.

30 ist für Microsoft über die Jahre normal, so dass sie jetzt 30 Prozent teurer ist als im langjährigen Schnitt. Und das in einem in Sachen Wachstum nicht idealen Umfeld. Um auf die normale Bewertung zurück zu kommen, müsste der Kurs 25 Prozent nachgeben. Was allemal denkbar wäre, zumal:

Das obere Ende des Aufwärtstrendkanals ist langsam in Reichweite

Im Chartbild wirkt das obere Ende des Anfang 2023 etablierten Aufwärtstrendkanals zwar noch weit weg, ist aber mit 486 US-Dollar tatsächlich nur noch gut fünf Prozent entfernt. Zugleich ist die Aktie markttechnisch heiß gelaufen und hätte die rot gestrichelt markierte Hausse-Begrenzungslinie, die sich über die Hochs der letzten zwölf Monate ziehen ließe, schon jetzt erreicht.

Quelle: marketmaker pp4

Zwar sollte man nicht sicher davon ausgehen, dass Microsoft dieses obere Ende des Kanals ob der überkauften Markttechnik und der zu hohen Bewertung nicht mehr erreicht, in einem Umfeld, in dem viele verbissen auf die ewige Hausse wetten, sollte man das einkalkulieren. Aber dass die Aktie diesen Level erreichen kann heißt nicht, dass sie es muss … daher wäre es allemal zu überlegen, den um die 35 Prozent ausmachenden Gewinn des Long-Trades vom 23.4. mitzunehmen und bereits jetzt auf die Short-Seite zu wechseln.

Short-Trade mit Stop Loss leicht über Trendkanal und Analysten-Kursziel

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 611,671 US-Dollar, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,04. Den Stop Loss würden wir bei 503 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,08 einem Kurs von ca. 9,98 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Microsoft lautet PC40X6.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 486,00 US-Dollar

Unterstützungen: 430,82 US-Dollar, 404,00 US-Dollar, 397,22 US-Dollar, 384,30 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Microsoft

Basiswert Microsoft WKN PC40X6 ISIN DE000PC40X61 Basispreis 611,671 US-Dollar K.O.-Schwelle 611,671 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,04 Stop Loss Zertifikat 9,98 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

