Porsche soll Varta Elektroauto-Batterien-Sparte abnehmen

München (Reuters) - Dem angeschlagenen Batteriehersteller Varta winkt eine finanzielle Entlastung: Der Sportwagenbauer Porsche ist nach Varta-Angaben bereit, eine Mehrheit an der Sparte für Elektroauto-Batterien, "V4Drive", zu übernehmen.

Eine nicht bindende Vereinbarung sei bereits unterzeichnet, der Einstieg der Porsche AG hänge aber unter anderem noch von einer eingehenden Prüfung der Bücher ab, erklärte das Unternehmen in der Nacht zum Freitag in Ellwangen. V4Drive galt einst als großer Hoffnungsträger für Varta, entpuppte sich aber bisher als Belastung. Mangels Aufträgen legte das Unternehmen den Bau einer Fabrik für die großen Lithium-Ionen-Batterien auf Eis. Porsche hatte schon 2021 Batteriezellen bei Varta bestellt, Nachrichten über weitere Aufträge blieben aber aus.

Bei den Varta-Aktionären sorgte der mögliche Einstieg der Volkswagen-Tochter für Euphorie. Die gebeutelte Aktie schoss am Freitag um 21 Prozent auf 10,79 Euro nach oben. Sollte es am Ende zu einem Deal kommen, wäre dies ein finanzieller Befreiungsschlag für Varta, saget Jürgen Molnar von RoboMarkets. Analyst William Mackie von Kepler Cheuvreux erklärte, Varta könne mit dem Verkauf Kapital freisetzen und Geld verdienen. Das Unternehmen müsse aber noch mehr tun, um finanziell wieder auf die Füße zu kommen.

Varta erklärte, ein Sanierungsgutachten, das die Voraussetzung für weitere Finanzspritzen ist, sei immer noch in Arbeit. "Die Gesellschaft befindet sich nach wie vor in der Ausarbeitung von Optionen in Bezug auf potenzielle Rekapitalisierungs- und Finanzierungsmaßnehmen", hieß es in der Mitteilung. "Das bestätigt, dass Varta immer noch unter Druck der Banken steht, die Bilanz zu sanieren und frisches Kapital aufzunehmen", um sich zu entschulden, schrieb Mackie.

